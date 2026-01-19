Sánchez acude a Adamuz tras el accidente ferroviario: "Vamos a dar con el origen de la tragedia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que la investigación abierta para conocer la causa del accidente ferroviario ocurrido ayer a la altura de Adamuz (Córdoba) dará con "la verdad" y se comunicará "con total transparencia" una vez se conozca.

En una comparecencia desde el municipio cordobés, al que Sánchez ha acudido hoy tras cancelar toda su agenda, el jefe del Ejecutivo ha defendido la labor del Estado "desde el mismo momento en el que se produjo el accidente". Además, ha ensalzado el trabajo del resto de las administraciones y de los equipos de rescate y salvamento. "Toda tragedia exige unidad en el dolor y en la respuesta", ha dicho.

Sánchez ha considerado que es un "día de dolor" para toda España y ha anunciado que se decretarán tres días de luto oficial desde la medianoche de este martes por la muerte de, al menos, 39 pasajeros. "Nuestros pensamientos van dirigidos a las víctimas y a sus familiares. Desde la Administración General del Estado vamos a estar protegiéndolas", ha señalado.

Sobre la causa que propició que el tren Iryo descarrilara y acabara chocando con el Alvia que hacía la ruta Madrid - Huelva, Sánchez se ha limitado a pedir tiempo para que los "técnicos" den con la respuesta. "Vamos a dar con la verdad y cuando se conozca ese origen de la tragedia, con absoluta transparencia, lo pondremos en conocimiento de la opinión pública", se ha limitado a decir.

Por último, ha agradecido la labor de los medios de comunicación y ha pedido a la ciudadanía atender y acceder a la "información oficial". "Como ya hemos visto en otras tragedias, los bulos y la desinformación se extienden y generan zozobra y mucho dolor", ha dicho.

Sánchez ha estado acompañado del ministro de Transportes, Óscar Puente; de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla. Este último ha hablado de "catástrofe de dimensiones desconocidas" y ha agradecido tanto "la cooperación de los habitantes de Aldamuz" como "la coordinación entre ayuntamiento, diputación, Comunidad Autónoma y el gobierno de España". "Quedan muchas horas de trabajo intenso", ha añadido.

El presidente ha insistido en la misma idea y ha destacado que desde el primero al último siguen cuestionándose qué pudo ocurrir para que se produjera una catástrofe de estas dimensiones. "Todos nos preguntamos qué ha sucedido, cómo ha sucedido, cómo ha sido capaz de ocurrir esta tragedia, y el tiempo y el trabajo de los técnicos, estoy convencido, nos darán la respuesta", ha añadido.

Del mismo modo, Sánchez ha agradecido y reconocido la labor de los servicios sanitarios y de todos los servicios de emergencia "en un día de dolor para toda España".

Por su parte, el presidente andaluz ha agradecido la ayuda de los vecinos de Adamuz con las víctimas haciendo gala de la solidaridad que ha dicho que define al pueblo de Andalucía, y la tarea de los diversos servicios de emergencia, y ha subrayado el mensaje de Sánchez respecto a la "cooperación y lealtad" por parte de las diferentes administraciones.