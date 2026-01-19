El gesto de los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en el funeral de Irene de Grecia que otros 'royals' no tuvieron

Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, parados para posar en el funeral de Irene de Grecia

La agenda de casa real situaba a los reyes y a sus hijas en Atenas el lunes 19 de enero de 2026 para asistir al funeral de Irene de Grecia, y así ha sido. La familia real se encontraba ya en Atenas cuando sucedió el trágico accidente ferroviario en Ademuz (Córdoba) que ha provocado al menos 39 víctimas mortales, desde donde han seguido con preocupación y dolor lo ocurrido.

Así lo han expresado Felipe y Letizia, que han ofrecido unas declaraciones a los medios españoles allí presentes, antes de hacer su entrada en la Catedral Metropolitana de Atenas, escenario en el que ha tenido lugar el funeral de la princesa Irene, tía de los reyes y sus hijas Leonor y Sofía.

Los reyes Felipe y Letizia y sus hijas Leonor y Sofía saludando en el funeral de Irene de Grecia en Atenas Getty Images

Felipe VI ha recordado que estaban allí en un funeral familiar y que "hoy en cuanto terminemos, lo antes posible, vamos a regresar a España y posiblemente prepararemos alguna presencia en la zona".

Por su parte, doña Letizia ha añadido que están en permanente comunicación y que "la prioridad ahora es atender, es acompañar, es asistir a toda las personas que se han visto afectadas por este accidente brutal".

La princesa Leonor y la infanta Sofía, cogidas del brazo en el funeral de Irene de Grecia en Atenas WIGR, IONT

Seguidamente han accedido al templo, realizando el paseíllo como el resto de los asistentes a la despedida a la hermana de la reina Sofía. Lo han hecho de luto riguroso y con gesto muy compungido ante la tragedia sucedida en España.

Si bien les duele el fallecimiento de Irene de Grecia, que vivía en La Zarzuela y por tanto tuvieron más trato con ella, la familia real está, como toda España, muy afectada ante uno de los accidentes ferroviarios más graves que se recuerdan junto con el de Angrois en julio de 2013.

El rey Felipe VI agradeciendo los vítores junto a la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en el funeral de Irene de Grecia en Atenas GTRES

Mientras escuchaban vítores y vivas al rey, que Felipe VI ha agradecido llevándose la mano al corazón, los cuatro han realizado un gesto que otros no han tenido y que muestra que son miembros de una familia real reinante.

Antes de acercarse a la puerta principal de la Catedral Metropolitana, la misma que acogió en 1962 la boda ortodoxa de los reyes Juan Carlos y Sofía, Felipe y Letizia y sus hijas se pararon para posar.

Felipe VI junto a la reina Letizia con gesto compungido en el funeral de Irene de Grecia en Atenas Getty Images

Por su parte, la reina Sofía, también una de las más aclamadas, que apareció con las infantas Elena y Cristina, Miguel e Irene Urdangarin, se giró para saludar y agradecer el cariño, pero no se pasó para posar.

A la entrada esperaba el jefe de la casa real griega, Pablo, que saludó efusivamente a sus familiares españoles. Felipe VI siempre fue un primo muy querido y cercano, mientras que a la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía las conoce menos.

Pablo de Grecia saludando a la princesa Leonor y la infanta Sofía en el funeral de Irene de Grecia en Atenas GTRES

Si bien este viaje a Grecia, el primero de carácter oficial de la heredera y su hermana a la tierra de su abuela paterna, ha estado marcado por el accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba, ha servido también para que las hijas de los reyes confraternicen con sus parientes helenos.

De hecho se vio a Leonor y Sofía hablando con Alexia de Grecia y Carlos Morales, residentes en Lanzarote con sus hijos, así como a la infanta Sofía compartiendo unas palabras con su tía abuela Ana María de Grecia y con su tío segundo, el príncipe Pablo.

El rey Felipe VI, Pablo de Grecia, Ana María de Grecia y la infanta Sofía hablando a la salida del funeral de Irene de Grecia en Atenas GTRES

Posteriormente se han ido montando en sus respectivos vehículos para trasladarse a Tatoi, antigua residencia de la familia real griega en la que se encuentra un cementerio que acoge el descanso eterno de algunos de sus miembros. La voluntad de Irene de Grecia pasaba por ser enterrada allí junto a sus padres y a su hermano Constantino. Y así será.

Vuelta a sus obligaciones lo antes posible

Tras despedir a su tía, los reyes Felipe y Letizia y sus hijas regresan lo más rápido posible a España para continuar con sus respectivos compromisos:

Los reyes Felipe y Letizia han cancelado su agenda para el martes para priorizar lo sucedido en Adamuz, mientras que sus hijas regresan a Cartagena y Lisboa, respectivamente, para retomar sus rutinas.