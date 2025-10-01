En España los padres ya se están fijando mucho en este nombre italiano de cuatro letras para ponérselo a sus hijos

Una de las decisiones más importantes que hay que tomar cuando se tiene un hijo es decidir qué nombre ponerle. Hay quienes apuestan por la tradición familiar, escogiendo el nombre de sus padres o de sus abuelos.

Sin embargo, hay otras personas que optan por seleccionar el nombre sin basarse en los que anteriormente se han llevado en la familia. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el nombre más repetido para los niños recién nacidos en España es el de Hugo.

El 'top-10' de nombres elegidos para los recién nacidos a nivel nacional lo completan, en este orden, los siguientes: Mateo, Martín, Leo, Lucas, Manuel, Pablo, Alejandro, Enzo y Daniel.

Cabe destacar que esta estadística del INE fue publicada en noviembre de 2024 y corresponde a los niños nacidos a lo largo del año 2023. Por lo tanto, es probable que en las próximas semanas el organismo publique una actualización de estos datos.

En cualquier caso, hay un nombre italiano de cuatro letras que poco a poco se está abriendo paso en España. Se trata del nombre de Luca, que en los citados registros del INE ha escalado hasta la decimoséptima posición de nombres más escogidos para los recién nacidos.

Según el propio Instituto Nacional de Estadística, en estos momentos hay en España 14.927 hombres que se llaman Luca. La edad media de estos individuos es de 11,4 años, lo que significa que se trata de un nombre que lleva ya varios años ganando fuerza en nuestro país.

En ese sentido, cabe destacar que en Baleares uno de cada 100 hombres se llama Luca. En concreto, el porcentaje de varones que responden a ese nombre en el archipiélago es del 1,02%.

El porcentaje también es elevado en otras provincias españolas como Barcelona (0,89%), Las Palmas (0,86%), Cantabria (0,83%) o Pontevedra (0,8%).