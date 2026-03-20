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La planta de interior más vendida en España tiene cristales en forma de aguja en hojas, tallos y frutos: esto le ocurre a un niño o mascota si la ingiere
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La planta de interior más vendida en España tiene cristales en forma de aguja en hojas, tallos y frutos: esto le ocurre a un niño o mascota si la ingiere

Se trata de la monstera deliciosa, la cual se ha convertido en todo un fenómeno en redes sociales como Instagram o Pinterest.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Monstera deliciosa en una imagen de archivo
Monstera deliciosa en una imagen de archivoAleksa Torri

Tener plantas en casa no solo puede ayudar a mitigar la ansiedad y el estrés, sino que además mejora la calidad del aire al absorber CO2 y liberar oxígeno. En este sentido, existen algunas variedades que gozan de mayor popularidad que otras. 

Una de las más típicas de encontrar en los hogares españoles son las Monsteras Deliciosas (también conocidas como las costillas de Adán) las cuales se han vuelto bastante populares gracias a las redes sociales, especialmente de Instagram y Pinterest. 

Y, a pesar de que no requieren de muchos cuidados y de su popularidad, lo cierto es que pueden llegar a resultar especialmente peligrosas para los gatos e incluso para los niños, que en caso de ingerirla pueden llegar a experimentar diversas molestias, como ardor bucal, salivación excesiva o incluso dificultad para respirar. 

Otro de los riesgos es su alta toxicidad, sobre todo para las mascotas, pues contiene cristales de oxalato de calcio que se pueden adherir fácilmente a la mucosa, provocando irritación y reacción alérgica, tal y como recogen desde el medio especializado en gatos gatitud

Algunos signos de intoxicación son:

En caso de que nuestra mascota o hijo haya ingerido alguna hoja de la monstera, algunos de los signos que pueden alertarnos de una posible intoxación son:

  • Dificultad para respirar. 
  • Calambres.
  • Vómitos.
  • Convulsiones.
  • Salivación en exceso. 
  • Problemas a la hora de tragar. 
  • Hinchazón en la lengua y la faringe. 

Si el animal sufre una sobredosis podría llegar a manifestar "insuficiencia renal, irritación del estómago e intestinos y convulsiones." Además, en el supuesto de una reacción alérgica grave podría llevarle al coma e incluso producirle la muerte. Por ello, en caso de dudas, lo más aconsejable es evitar este tipo de plantas. 

¿Qué otras plantas es recomendable evitar?

Además de las Monsteras Deliciosas, también son peligrosas: 

  • Los Lirios.
  • Azaleas.
  • Dieffenbachia.
  • Cica.
  • Aloe vera.
  • Potos.
  • Tulipanes.
  • Adelfa.
  • Flor de Pascua.
  • Marihuana.
  • Eucalipto.
  • Hortensias.

Todas ellas, debido a su toxicidad, pueden causar vómitos, diarrea, insuficiencia renal, irritación oral y, en el peor de los casos, la muerte. En el caso de querer tener alguna de estas plantas en casa y de convivir con mascotas o niños pequeños se aconseja ponerlas en un lugar alto fuera de su alcance. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
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Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

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