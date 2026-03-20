La planta de interior más vendida en España tiene cristales en forma de aguja en hojas, tallos y frutos: esto le ocurre a un niño o mascota si la ingiere

Tener plantas en casa no solo puede ayudar a mitigar la ansiedad y el estrés, sino que además mejora la calidad del aire al absorber CO2 y liberar oxígeno. En este sentido, existen algunas variedades que gozan de mayor popularidad que otras.

Una de las más típicas de encontrar en los hogares españoles son las Monsteras Deliciosas (también conocidas como las costillas de Adán) las cuales se han vuelto bastante populares gracias a las redes sociales, especialmente de Instagram y Pinterest.

Y, a pesar de que no requieren de muchos cuidados y de su popularidad, lo cierto es que pueden llegar a resultar especialmente peligrosas para los gatos e incluso para los niños, que en caso de ingerirla pueden llegar a experimentar diversas molestias, como ardor bucal, salivación excesiva o incluso dificultad para respirar.

Otro de los riesgos es su alta toxicidad, sobre todo para las mascotas, pues contiene cristales de oxalato de calcio que se pueden adherir fácilmente a la mucosa, provocando irritación y reacción alérgica, tal y como recogen desde el medio especializado en gatos gatitud.

Algunos signos de intoxicación son:

En caso de que nuestra mascota o hijo haya ingerido alguna hoja de la monstera, algunos de los signos que pueden alertarnos de una posible intoxación son:

Dificultad para respirar.

Calambres.

Vómitos.

Convulsiones .

. Salivación en exceso.

Problemas a la hora de tragar.

Hinchazón en la lengua y la faringe.

Si el animal sufre una sobredosis podría llegar a manifestar "insuficiencia renal, irritación del estómago e intestinos y convulsiones." Además, en el supuesto de una reacción alérgica grave podría llevarle al coma e incluso producirle la muerte. Por ello, en caso de dudas, lo más aconsejable es evitar este tipo de plantas.

¿Qué otras plantas es recomendable evitar?

Además de las Monsteras Deliciosas, también son peligrosas:

Los Lirios.

Azaleas.

Dieffenbachia.

Cica.

Aloe vera.

Potos.

Tulipanes.

Adelfa.

Flor de Pascua.

Marihuana.

Eucalipto.

Hortensias.

Todas ellas, debido a su toxicidad, pueden causar vómitos, diarrea, insuficiencia renal, irritación oral y, en el peor de los casos, la muerte. En el caso de querer tener alguna de estas plantas en casa y de convivir con mascotas o niños pequeños se aconseja ponerlas en un lugar alto fuera de su alcance.