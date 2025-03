La profe enfurece al descubrir la lectura obligatoria: el libro que hace que los niños tengan miedo de irse a dormir

"Observo con preocupación cómo entre los libros recomendados para leer en los cursos de 1º a 3º aparecen títulos con temas extremadamente difíciles que pueden causar miedo, tristeza y ansiedad en los niños", apuntaba una profesora poloca en la web de crianza Mamadu.

La educadora ponen un ejemplo vivido en su propia clase con la lectura de Asiunia, cuya protagonista es una niña de cinco años que cuenta su historia durante la Segunda Guerra Mundial. Su autora es Joanna Papuzińska, una famosa escritora infantil polaca que vivió la contienda como la cuenta Asiunia.

"Creo que esta lectura debería ser prohibida, debería ser retirada del canon. No niego su valor histórico y literario, pero creo que su mensaje es demasiado pesado para niños de ocho años. Vi que mis alumnos no comprendían del todo el contexto de la guerra y además, por primera vez en mi trabajo en la escuela recibí mensajes de padres que decían que era demasiado para los niños, que estaban llorando. Tenemos tres niños de Ucrania en nuestra clase, para ellos esta lectura fue una pesadilla", explica y pide la profesora, que aboga por acercar la historia a los niños de forma más agradable y no con temas tan difíciles.