Trabajo plantea subir el salario mínimo un 3,1%, hasta los 1.221 euros brutos mensuales
Patronal y sindicatos se han comprometido a estudiar la propuesta.
El Ministerio de Trabajo ha planteado este miércoles a los agentes sociales una subida del 3,1 % del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2026, manteniendo esta referencia retributiva exenta de tributación, lo que supondría elevar el SMI de los 1.184 actuales a 1.221 euros brutos mensuales (37 euros más).
Patronal y sindicatos se han comprometido a estudiar la propuesta, según ha explicado en rueda de prensa este miércoles el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, que ha calificado el diálogo de "sincero y constructivo".
El SMI ha subido un 60,9% en España en sólo ocho años. En 2018 era de 735,90 euros. Ahora, de 1184 netos. Una subida que ha hecho que el SMI sea la franja salarial más frecuente, dejando de ser la referencia para las personas trabajadoras sin cualificación o sin experiencia. Lo que evidencia los bajos salarios que se cobran en España.
- 2025: 1184 euros
- 2024: 1134 euros
- 2023: 1080 euros
- 2022: 1000 euros
- 2021: 965 euros
- 2020: 950 euros
- 2019: 900 euros
- 2018: 735,90 euros
- 2008: 600 euros.