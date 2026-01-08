Una mujer de 92 años, es víctima de una estafa de 70.000 euros por parte de su asesor financiero: "Hace años que no tenemos contacto con él"

Una mujer de 92 años, residente en el barrio romano de Parioli, ha denunciado haber sido víctima de una estafa cometida por su asesor financiero, a quien había confiado la gestión de su patrimonio hace cinco años sin imaginar que esa decisión acabaría poniendo en riesgo los ahorros de toda una vida.

“Hace años que no tenemos contacto con él”, han declarado los responsables de la entidad financiera implicada según recoge el medio La Repubblica. Se trata de una estafa de aproximadamente 70.000 euros. La mujer se ha quedado sin ahorros tras descubrir que el profesional había vaciado sus cuentas bancarias,

Tras descubrir que sus cuentas bancarias habían sido vaciadas, la anciana no tuvo otra opción que acudir a la comisaría de Villa Glori, situada a pocos metros de su domicilio, para presentar una denuncia formal. El caso ha sido asumido por el equipo judicial, bajo la coordinación de la fiscalía de Roma, que ha abierto una investigación por fraude agravado.

Una relación de confianza que se rompió

Según la reconstrucción de los hechos que ha publicado La Repubblica, la mujer conoció al asesor financiero a través de viejos amigos y, durante años, no tuvo motivos para dudar de su profesionalidad. El hombre le enviaba periódicamente estados de cuenta con el detalle de las inversiones y los supuestos beneficios obtenidos.

Todo parecía en orden hasta 2024, cuando comenzaron los primeros problemas. La anciana empezó a notar retrasos en el pago de los gastos mensuales del hogar. Al mismo tiempo, el asesor dejó de responder al teléfono y evitaba cualquier contacto.

Tras insistir en varias ocasiones, la mujer consiguió recibir estados de su cuenta y los recibos aparentemente oficiales, con el sello de una reconocida entidad financiera. Sin embargo, aquellos documentos resultaron ser falsos.

El descubrimiento en el banco

Al necesitar efectivo y no recibir respuesta del asesor, la mujer acudió personalmente a su banco en busca de explicaciones. Allí recibió la noticia más dura: sus cuentas habían sido completamente vaciadas. El dinero había desaparecido y no quedaba ni un céntimo disponible.

Superado el impacto inicial, decidió denunciar los hechos de inmediato y entregar a la policía toda la documentación falsa que había recibido. Las primeras investigaciones apuntan a que el asesor habría utilizado las claves de acceso a las cuentas bancarias de la anciana para retirar el dinero de forma encubierta, entregándole después recibos falsificados. Al ser interrogados por la policía, los directivos de la entidad financiera implicada aseguraron no tener relación con él desde hace años.

La fiscalía de Roma investiga ahora si el hombre actuó solo o con la ayuda de cómplices, y no descarta que existan más víctimas, especialmente entre personas mayores residentes en los barrios de Parioli y Trieste Salario, zonas de clase media-alta de la capital italiana.