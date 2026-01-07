Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
De Francis a Goretti y me congelo porque me toca: la AEMET avisa de una nueva borrasca con ciclogénesis explosiva
De Francis a Goretti y me congelo porque me toca: la AEMET avisa de una nueva borrasca con ciclogénesis explosiva

Ha confirmado que el impacto en España "será menor".

Sergio Coto
Mapa de previsión de la AEMET.
Mapa de previsión de la AEMET.

La borrasca Francis ha dejado nieve y mucho, mucho frío en la gran parte de España. Pero la situación va de borrasca en borrasca y nos congelamos porque toca. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), organismo público que suele publicar las predicciones y previsiones meteorológicas de España, ha avisado de la llegada de un nuevo frente.

Se trata de la borrasca Goretti, nombrada por MeteoFrance, y que dejará un fuerte temporal en Europa Occidental en los próximos días. En un momento en el que muchos puntos del país registran temperaturas bajo cero, esta borrasca viene cargada de algo más.

La AEMET ha señalado que "experimentará una ciclogénesis explosiva". "Nombrada por MeteoFrance, dejará un fuerte temporal en Europa occidental. En España, el impacto será menor, aunque generará temporal marítimo en el norte, con viento y lluvias", ha razonado.

Qué es una ciclogénesis explosiva

Para aquel que no sabe lo que es una ciclogénesis explosiva, la AEMET ha detallado en qué consiste:

  • Es un proceso por el que una borrasca se profundiza de forma muy rápida.
  • Da lugar a impactos asociados al viento, temporal marítimo y lluvias en una zona concreta.
  • Hay diferentes tipos: asociadas al frente polar o a otros sistemas frontales, a sotavento de sistemas montañosos, entre otros.
  • A pesar de lo espectacular que puede ser el término, 'nada explota' en una ciclogénesis explosiva.

Una segunda semana de 2026, muy fría

Además de los termómetros congelados de estos últimos días, con una visita de los Reyes Magos muy fría, la segunda semana de 2026 seguirá con las temperaturas muy bajas en muchos puntos de España.

La previsión de la AEMET apunta a que el sábado 10 de enero, algunas ciudades como Madrid no superarán los 5 grados de máxima. En la capital española, se prevén 3 grados de máxima y 0 de mínima.

"Descenso de las temperaturas máximas generalizado, excepto en el noroeste, y descenso de las mínimas en la meseta sur. Se esperan leves aumentos de máximas y mínimas en el noroeste, con pocos cambios en el resto. Heladas que afectarán principalmente a zonas altas y de montaña y que pueden ser moderadas en Pirineos", ha razonado el organismo público.

Respecto al tiempo, para este sábado se prevé "que la estabilidad aumente en la Península y Baleares de suroeste a nordeste, se esperan cielos nubosos o muy nubosos en la buena parte de este territorio, excepto en los litorales mediterráneos y zonas de la meseta sur y Andalucía", según ha detallado en su previsión la AEMET.

Sergio Coto
Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

