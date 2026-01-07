De Francis a Goretti y me congelo porque me toca: la AEMET avisa de una nueva borrasca con ciclogénesis explosiva

La borrasca Francis ha dejado nieve y mucho, mucho frío en la gran parte de España. Pero la situación va de borrasca en borrasca y nos congelamos porque toca. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), organismo público que suele publicar las predicciones y previsiones meteorológicas de España, ha avisado de la llegada de un nuevo frente.

Se trata de la borrasca Goretti, nombrada por MeteoFrance, y que dejará un fuerte temporal en Europa Occidental en los próximos días. En un momento en el que muchos puntos del país registran temperaturas bajo cero, esta borrasca viene cargada de algo más.

La AEMET ha señalado que "experimentará una ciclogénesis explosiva". "Nombrada por MeteoFrance, dejará un fuerte temporal en Europa occidental. En España, el impacto será menor, aunque generará temporal marítimo en el norte, con viento y lluvias", ha razonado.

Qué es una ciclogénesis explosiva

Para aquel que no sabe lo que es una ciclogénesis explosiva, la AEMET ha detallado en qué consiste:

Es un proceso por el que una borrasca se profundiza de forma muy rápida.

Da lugar a impactos asociados al viento, temporal marítimo y lluvias en una zona concreta.

Hay diferentes tipos: asociadas al frente polar o a otros sistemas frontales, a sotavento de sistemas montañosos, entre otros.

A pesar de lo espectacular que puede ser el término, 'nada explota' en una ciclogénesis explosiva.

Una segunda semana de 2026, muy fría

Además de los termómetros congelados de estos últimos días, con una visita de los Reyes Magos muy fría, la segunda semana de 2026 seguirá con las temperaturas muy bajas en muchos puntos de España.

La previsión de la AEMET apunta a que el sábado 10 de enero, algunas ciudades como Madrid no superarán los 5 grados de máxima. En la capital española, se prevén 3 grados de máxima y 0 de mínima.

"Descenso de las temperaturas máximas generalizado, excepto en el noroeste, y descenso de las mínimas en la meseta sur. Se esperan leves aumentos de máximas y mínimas en el noroeste, con pocos cambios en el resto. Heladas que afectarán principalmente a zonas altas y de montaña y que pueden ser moderadas en Pirineos", ha razonado el organismo público.

Respecto al tiempo, para este sábado se prevé "que la estabilidad aumente en la Península y Baleares de suroeste a nordeste, se esperan cielos nubosos o muy nubosos en la buena parte de este territorio, excepto en los litorales mediterráneos y zonas de la meseta sur y Andalucía", según ha detallado en su previsión la AEMET.