Un experto militar, tajante sobre cómo Trump tomará Groenlandia en cuestión de horas: "Sería un Crimea 2.0"

La bandera de los Estados Unidos de América se exhibe en el exterior del Consulado de los Estados Unidos el 26 de marzo de 2025 en Nuuk, Groenlandia.

Las aspiraciones y declaraciones incendiarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre Groenlandia, han llevado a que tanto Dinamarca como la propia Groenlandia (donde cuentan con 56.000 habitantes) pidan al secretario de Estado de EEUU que solicite una reunión a nivel de ministros de Exteriores.

También han criticado las pretensiones de Trump, otras potencias, que han alertado del peligro que estas amenazas suponen, pues tal y como dicen, hoy es Venezuela, mañana será Groenlandia y pasado podría ser cualquier otro país o estado. Pero... ¿Cómo de realista son las ambiciones del republicano? ¿Podría tener Groenlandia el mismo destino que Crimea?.

Varios expertos militares han respondido a estas cuestiones a la publicación alemana Bild, donde han dejado claro si hay posibilidad, o no, de qué Trump realmente tome el poder del territorio.

Un grupo de manifestantes protestan por las pretensiones de Donald Trump de quedarse con Groenlandia, ante la embajada de EEUU en Copenhague, en abril de 2025. Kristian Tuxen Ladegaard Berg / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Sería una operación bastante "fácil"

Para el analista militar Gustav Gressel, la toma de Groenlandia sería "bastante fácil en la actualidad", pues tal y como explica, solo están las "débiles fuerzas danesas" y "alguna policía local" sobre el terreno. Además, al situarse los pueblos en la costa y al ser un territorio tan extenso, "apenas hay refugio ni escondite".

Otra de las ventajas es la superioridad aérea de Estados Unidos, lo que permitiría tomar el espacio aéreo con relativa sencillez. De hecho, el país dirigido por Donald Trump cuenta con una base en la zona, la base Thule, lo que complicaría el envío de refuerzos a través del Atlántico por parte de Dinamarca.

"Los buques de guerra desembarcarían entonces pequeños grupos de marines y policías en helicóptero" que "asegurarían" los edificios, el puerto y el aeropuerto de Nuuk, entre otros puntos estratégicos, como las pistas de aterrizaje, según explica el instructor jefe e investigador de la Academia de Defensa Nacional de las Fuerzas Armadas de Austria a la misma publicación alemana.

Base militar de Estados Unidos en Groenlandia Getty Images

Groenlandia podría tener el mismo destino que tuvo Crimea con Putin

Otra de las estrategias que podría combinar Estados Unidos para tomar el control del territorio sería la presión política. "Al gobierno y la administración groenlandeses se les ofrecería entonces la opción de seguir operando bajo control estadounidense o trasladarse a Dinamarca", señala el experto, que cree que "ya cuentan con colaboradores para un 'gobierno de transición'."

"Sería un Crimea 2.0", agrega el mismo, que afirma que igual que el líder de Rusia, Vladímir Putin, ofreció una retirada a los soldados enemigos, la administración republicana también lo hará con los 250 militares daneses de Groenlandia. "A los pocos soldados daneses también se les ofrecerá una retirada", defiende el politólogo austríaco.

Respecto a la situación militar, el periódico alemán afirma que es bastante parecida a la que tenía Venezuela. "Podrían ser eliminados inmediatamente desde el aire", señala el experto, que cree que en caso de ofrecer resistencia, "difícilmente tendrían la posibilidad de llevarse a otro estadounidense con ellos a la muerte". De este modo, según Gressel, es "bastante probable que la situación se ponga fea".

Y es que, según explica, el panorama nacional que afronta Trump no es alentador, por lo que la política exterior es una de las áreas donde "tiene relativamente margen de maniobra como presidente", pues el republicano "teme las elecciones inmediatas". Esto se suma a las pretensiones de Trump para "pasar a la historia estadounidense", algo que pretende conseguir a través de la expansión territorial, al igual que su homólogo ruso.

Otros expertos no ven esta operación tan clara

Otros, sin embargo, no ven esta idea tan clara. "No estoy seguro de que los estadounidenses realmente pretendan una operación militar en Groenlandia. Quizás se trate más bien de una política de máxima presión. En este caso, intentarían encontrar la forma de arrendar, alquilar o algún tipo de estructura legal para anexar Groenlandia a Estados Unidos", señala por su parte el experto en seguridad, Nico Lange.

Respecto a las posibles motivaciones detrás del interés de EEUU sobre Groenlandia, el experto cree que son puramente económicas, pues la zona cuenta con recursos bastante interesantes de explotar, aunque la versión oficial afirma que Trump quiere Groenlandia por razones de seguridad nacional, para defenderse de los "buques chinos y rusos cerca de la costa".