Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Zafar, 61 años, empresario de éxito: "Todavía hay pocos italianos que acepten trabajar para un empresario inmigrante en su país"
Sociedad
Sociedad

Zafar, 61 años, empresario de éxito: "Todavía hay pocos italianos que acepten trabajar para un empresario inmigrante en su país"

"No se vayan al extranjero, en Italia hay trabajo".

Helena Zarco García
Helena Zarco García
Un carrito vacío en el pasillo del supermercado
Un carrito vacío en el pasillo del supermercadoGetty Images

Zafar Iqbal, pakistaní de 61 años, es hoy uno de los empresarios más exitosos del sector de la alimentación étnica en Apulia. Propietario de cuatro puntos de venta entre las ciudades italianas Bari y Brindisi, ha construido un imperio comercial partiendo de una idea tan sencilla como eficaz. 

Su negocio trata de ofrecer a los inmigrantes en Italia los productos de sus países de origen. “Todavía hay pocos italianos que acepten trabajar para un empresario inmigrante en su país”, afirma, con la franqueza de quien ha tenido que abrirse camino desde cero.

De Pakistán a Bari

Según ha publicado el medio italinao Corriere Della Sera Zafar llegó a Italia en 1996 desde Rawalpindi, al sur de Islamabad. En Pakistán era taxista y trabajaba jornadas interminables, pero soñaba con una vida diferente. 

Aterrizó en Bari con un billete de ida y empezó trabajando en un centro deportivo como personal de mantenimiento. 12 horas diarias por un salario mínimo le hicieron replantearse el futuro, y decidió probar suerte en el norte, en Brescia, donde entró en una empresa de fabricación de barcos de resina.

Volver a empezar

En 2011 fue despedido y regresó a Bari, esta vez con una esposa y cinco hijos. “Tenía poco dinero, pero mucha determinación”, recuerda. Fue entonces cuando se hizo la pregunta que cambiaría su vida: por qué no crear un lugar donde los extranjeros pudieran encontrar los alimentos de su país. Así nació su primer pequeño mercado étnico en el barrio Madonnella, una zona con alta presencia de inmigrantes.

Al principio, las ganancias eran modestas, apenas 60 euros al día. Sin embargo, el boca a boca hizo crecer rápidamente la clientela. En pocos años, Zafar abrió nuevos puntos de venta: primero en la calle Quintino Sella, después en Corso Italia —cerca de la estación de tren de Bari— y finalmente en Brindisi. Hoy, por sus tiendas pasan a diario cerca de mil clientes y la facturación total alcanzó los 8 millones de euros en 2024.

Un viaje por los sabores del mundo

En las estanterías de sus supermercados hay más de dos mil productos procedentes de países como India, Pakistán, China, Turquía, Marruecos, Brasil o Filipinas. Alimentos halal, especias, arroz de todo tipo, sushi, cuscús, hummus, frutas tropicales y carne sacrificada según el rito islámico convierten sus tiendas en un auténtico viaje gastronómico global. 

Zafar vive con toda su familia en un gran apartamento y mantiene la misma rutina desde hace años: se levanta a las cinco de la mañana y trabaja hasta las once de la noche. Ha creado decenas de puestos de trabajo, todos con contratos regulares, ocupados principalmente por extranjeros. 

“Muchos italianos no confían en trabajar para un empresario inmigrante”, explica. Aun así, lanza un mensaje claro a los jóvenes: “No se vayan al extranjero, en Italia hay trabajo. Solo hace falta valor y organización”.

Helena Zarco García
Helena Zarco García
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

Sobre qué temas escribo

Tengo el privilegio de escribir sobre una amplia variedad de temas, con un enfoque que abarca tanto actualidad como estilo de vida. Escribo con la intención de contarte historias que te interesen y ofrecerte información que hagan tu vida un poco más fácil.


Te ayudo a no caer en estafas, te doy consejos de salud y cuidado personal, además de recomendaciones de destinos para tu próximo viaje.


Mis artículos son un surtido de historias curiosas, viajes, cultura, estilo de vida, naturaleza, ¡y mucho más! Mi objetivo es despertar tu curiosidad y acompañarte con lecturas útiles y entretenidas.

  

Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 