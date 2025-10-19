Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Ni por rebeldía ni por capricho: investigadores descubren usando por qué los adolescentes no escuchan a los padres
Los investigadores analizaron la actividad cerebral de jóvenes de entre 7 y 16 años mientras escuchaban grabaciones de sus madres y de otros adultos.

Daniel Cáceres Garriga
Madre e hija en pleno conflicto familiar en la sala de estar

Padres del mundo, respirad tranquilos: vuestro hijo adolescente no os ignora por capricho. Lo hace, en buena parte, porque su cerebro se lo pide. Esa es la conclusión de un grupo de científicos de la Universidad de Stanford, que acaba de descubrir (mediante resonancia magnética) un sorprendente cambio neurológico que se produce durante la adolescencia y que explicaría por qué los jóvenes dejan de reaccionar a la voz de sus padres.

Durante la infancia, la voz de la madre o el padre tiene un efecto casi mágico: calma, reconforta y genera seguridad. Pero según este estudio todo cambia a partir de los 13 o 14 años. En esa etapa, el cerebro comienza una profunda reconfiguración. Las zonas vinculadas al sistema de recompensa (las mismas que determinan qué estímulos consideramos importantes) dejan de activarse con las voces familiares y pasan a responder con mayor intensidad a voces nuevas, desconocidas.

En otras palabras: el cerebro adolescente está programado para mirar hacia fuera. La voz de los padres pierde prioridad porque el sistema nervioso empieza a valorar más la novedad y la conexión con personas fuera del entorno familiar. No se trata de rebeldía ni de desinterés, sino de evolución.

Los investigadores analizaron la actividad cerebral de jóvenes de entre 7 y 16 años mientras escuchaban grabaciones de sus madres y de otros adultos. En los niños más pequeños, la voz materna activaba áreas relacionadas con el apego y el bienestar. En cambio, en los adolescentes, esas mismas regiones respondían con más fuerza a voces desconocidas.

El cambio también afecta a la corteza prefrontal ventromedial, una zona que interviene en cómo valoramos las relaciones sociales. Según Vinod Menon, autor principal del estudio, “esta es una señal biológica que ayuda a los adolescentes a interactuar con el mundo exterior y a desarrollar su competencia social fuera de la familia”. Es, en definitiva, un paso natural hacia la independencia.

Lejos de ser un motivo de frustración, este descubrimiento ayuda a entender mejor la brecha generacional. Lo que parece desinterés o contestación es, en realidad, una estrategia cerebral para facilitar la madurez. Al aprender a escuchar otras voces, los adolescentes ensayan la autonomía y amplían su círculo de confianza.

Los expertos recomiendan a los padres no tomarse esta distancia como un rechazo personal, sino como una oportunidad para cambiar la forma de comunicarse: menos órdenes, más diálogo; menos imposición, más acompañamiento. Comprender que el cerebro adolescente no funciona igual que el de un niño puede evitar muchos conflictos en casa.

Este fenómeno, según los científicos, tiene raíces evolutivas. Desde los orígenes de la humanidad, los jóvenes debían separarse del grupo familiar para sobrevivir, explorar y formar nuevas comunidades. Esa transición, hoy, sigue viva en nuestro cerebro.

Así que cuando un adolescente parece no escuchar, quizá no esté desafiando la autoridad, sino obedeciendo a una antigua programación biológica. Como resume Menon, “escuchar menos a los padres es, en realidad, una forma de encontrarse a uno mismo”.

