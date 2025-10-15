Este hospital tiene un escáner de resonancia magnética de juguete porque le ayuda a ahorrar 170.000 euros

El Grantham and District Hospital, en el Reino Unido, ha encontrado una forma tan ingeniosa como tierna de reducir costes y mejorar la experiencia de sus pacientes más pequeños con un escáner de resonancia magnética de juguete.

El dispositivo, conocido como Kitten Scanner (“escáner de gatitos”), permite a los niños simular una exploración médica con muñecos y peluches antes de someterse a la prueba real. Según el hospital, esta sencilla herramienta ha logrado ahorrar más de 150.000 libras (unos 170.000 euros) en gastos de sedación y atención médica.

El escáner en miniatura, adquirido por la organización benéfica United Lincolnshire Hospitals Charity por unas 15.000 libras, fue instalado hace dos años y desde entonces ha tenido un “éxito abrumador”, según Sandy Crook, líder de actividades de juego del grupo sanitario.

“Muchos padres están agradecidos porque gracias al Kitten Scanner sus pequeños no necesitan pasar por sedación”, explicó Crook a la BBC. “Las visitas al hospital pueden ser muy intimidantes, especialmente cuando se trata de una máquina ruidosa como la resonancia magnética. Este juego ayuda a reducir el miedo y la ansiedad”.

Un juego que reduce el miedo

La dinámica es sencilla pero efectiva, antes de su cita, los niños pueden jugar con el Kitten Scanner, explorando cómo funciona y “escaneando” sus propios juguetes. Este proceso lúdico les permite familiarizarse con los sonidos y el entorno, transformando una experiencia médica potencialmente traumática en una actividad más llevadera.

“Cuando los niños ya se sienten cómodos, los llevo a la unidad real para hacerles la exploración”, explica Crook. “Después, reciben un certificado como pequeños héroes del hospital, y eso siempre les arranca una sonrisa”. “Después de la resonancia, reciben un certificado, ¡que siempre es muy bien recibido!”, añadió Sandy.

Podría extenderse a otros hospitales

Según el SOR, el impacto económico también es notable. Al reducir la necesidad de sedar a los pacientes infantiles —una práctica habitual para mantenerlos quietos durante el procedimiento—, el hospital pudo ahorrar más de 150.000 libras en medicamentos, personal adicional y tiempo de recuperación.

El éxito del Kitten Scanner ha despertado el interés de otros centros sanitarios del país. Desde el grupo hospitalario United Lincolnshire Hospitals NHS Trust ya estudian la posibilidad de adquirir más unidades para sus instalaciones: "Dado el éxito rotundo de su uso y la gran extensión geográfica de nuestro condado, ahora buscamos adquirir más escáneres para gatitos en otras ubicaciones", explica Sandy.