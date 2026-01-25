Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Iñaki Urdangarin en unos términos que van a sorprender a más de uno sobre su relación con Felipe VI
Iñaki Urdangarin en unos términos que van a sorprender a más de uno sobre su relación con Felipe VI

El ex duque de Palma asegura que entró en prisión "para contentar a la prensa, a los jueces, al fiscal, a la Casa Real y a una parte de la opinión pública". Una posición que comparte con Juan Carlos.

Jesús Delgado Barroso
BARCELONA, CATALONIA, SPAIN - OCTOBER 09: Former handball player Iñaki Urdangarin, with his mother during the 25th anniversary of the Sydney Olympic Games, on October 9, 2025, in Barcelona, Spain. Organized by the Barcelona Olympic Foundation, the event commemorates the results of the Spanish delegation, which won a total of 11 medals, including gold by Gervasio Deferr in artistic gymnastics and bronze by Maria Vasco in race walking, the first Olympic medal for Spanish athletics. (Photo By Lorena Sopena/Europa Press via Getty Images)
  Iñaki Urdangarin en una foto reciente.

Iñaki Urdangarin vuelve a la carga. Esta vez más allá de las rejas del palacio de la Zarzuela. El ex duque de Palma ha concedido una entrevista al diario El País en la que destripa como fue su paso por la Familia Real, y posterior paso por la cárcel de mujeres de Brieva (Ávila). También, cómo es su vida actual, que comparte con la psicóloga Ainhoa Armentia. A día de hoy reconoce sus errores, sí, pero asegura que por su posición encarceló "para contentar a la prensa, a los jueces, al fiscal, a la Casa Real y a una parte de la opinión pública". Una posición que comparte con el rey emérito, su exsuegro.

Pero lo que realmente llama la atención de la conversación con el periódico es cómo destripa su relación con los miembros de su exfamilia. Con algunos, aún mantiene el contacto, como con la reina Sofía, o con Juan Carlos, al que felicitó la Navidad hace unas semanas. Con quien no tiene ningún tipo de relación es con el actual jefe de Estado, el rey Felipe VI, con quien compartió una íntima de relación de amistad. 

Al ser preguntado por la nula relación actual, el exduque lo tiene claro: "Aunque no viera algunas veces los comportamientos que esperaba, no puedo juzgar, porque entiendo que no es fácil separar la institución de la familia y las opiniones del entorno". 

Tal y como se recaba en la publicación, la relación entre el Rey y su excuñado era una amistad irrefutable. Cuando Felipe inició su noviazgo secreto con Letizia Ortiz, la infanta Cristina y su marido actuaron como cómplices. Urdangarin, de hecho, fue el encargado de comprar el anillo para la pedida. Los Reyes se casaron el 22 de mayo de 2004 en la catedral de la Almudena de Madrid.

Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina en la boda de los Reyes el 22 de mayo de 2004 en la Catedral de la Almudena de Madrid.
  Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina en la boda de los Reyes el 22 de mayo de 2004 en la Catedral de la Almudena de Madrid.

La irrupción del caso Nóos en la opinión pública cambió para siempre la relación de amistad del Rey y su cuñado. El 2025, Felipe VI decidió retirar a su hermana el título de duquesa de Palma, un título que recibió como regalo de boda, en un gesto especialmente simbólico con el claro objetivo separar la institución del caso de corrupción que salpicaba a la hermana del monarca. Pero no solo la corona, también la relación. 

Cuando el todavía príncipe de Asturias asumió el trono en 2014, Zarzuela organizó una solemne ceremonia en el palacio de las Cortés, pero claramente su hermana, no estaba entre los invitados. No había margen de error para una institución salpicada por cuantiosas polémicas y al borde del colapso. 

La entrevista con el diario El País ha dejado titulares que resuenan por sí solos.

  • "Había aprendido a trabajar en equipo en un vestuario lleno de egos. Supuse que podría afrontar el reto de formar parte de una familia real, pero con el tiempo comprendí que encajar no es lo mismo que pertenecer".
  •  La anécdota con el rey Juan Carlos cuando compró un piso en Barcelona: "Ahí no cabéis, chico".
  • El duque cuando compró el palacio de Pedralbes: "Estaba atrapado, más bien deslumbrado, por un estilo de vida que nunca había sido el mío".
  • Los tres primeros meses en prisión: "No voy a poder soportarlo. Lloré todo el verano".
