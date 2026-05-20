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Del rojo de Aitana Sánchez-Gijón a la creatividad de Amaia: la troupe de 'Amarga Navidad' conquista la alfombra roja de Cannes
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El equipo de 'Amarga Navidad'

Del rojo de Aitana Sánchez-Gijón a la creatividad de Amaia: la troupe de 'Amarga Navidad' conquista la alfombra roja de Cannes

Dos meses después de su estreno en España, Pedro Almodóvar ha presentado la película en el Festival de Cannes rodeado de todo el reparto. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
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  Victoria Luengo, Bárbara Lennie, Milena Smit y Aitana Sánchez-GijónLas protagonistas de 'Amarga Navidad' han sido las más fotografiadas de la alfombra.FilmMagic/ Getty Images
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  Pedro AlmodóvarEl cineasta eligió un esmoquin de americana cruzada con una llamativa camisa amarilla a juego con su corbata, todo de Loewe.WireImage/Getty Images
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  Aitana Sánchez-GijónLa actriz, aclamada por su interpretación en la película, destacó con un vestido palabra de honor y falda de tul de Carolina Herrera.Getty Images
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  Milena SmitLa actriz ha apostado por un maquillaje 'dark' y un vestido cargado de lentejuelas de Haider Ackermann para Tom Ford combinado con un pañuelo a juego. Getty Images
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  Victoria LuengoLa actriz, que ya pisó La Croisette con 'El ser querido' de Sorogoyen, eligió un minimalista vestido blanco de Brock.FilmMagic/ Getty Images
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  Nieves ÁlvarezLa modelo volvió a triunfar en la alfombra roja con este diseño negro de Armani Privé y joyas de Bvlgari.Getty Images
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  Bárbara LennieFiel a Chanel en sus últimas apariciones, Lennie lució un vestido de plumas diseñado por Matthieu Blazy para la firma francesa combinado con salones bicolor.Corbis via Getty Images
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  Rossy de PalmaImprescindible en el universo Almodóvar, la actriz apostó por un vestido blazer de Saint Laurent y sus inseparables gafas de sol.Getty Images
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  Amaia RomeroLa artista deleitó anoche con su actuación en directo y eligió un diseño a medida de Paloma Wool, una de sus marcas fetiche.Corbis via Getty Images
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  Quim GutiérrezEl actor confió en Haider Ackermann para Tom Ford con esmoquin y pajarita a tono con la camisa.Getty Images
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  Patrick CriadoEl actor ha preferido prescindir de la corbata para su gran aparición en Cannes.Getty Images
Uxía Prieto
Uxía Prieto
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Redactora de Life en El HuffPost. Graduada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y Máster en Periodismo Cultural por la Universidad CEU San Pablo, aprendió en Radio Galega o Pentación Espectáculos y ha colaborado con diferentes webs culturales y de estilo de vida. Llegó a El HuffPost en 2016, donde compaginó su trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de Tendencias. Desde 2019 forma parte de la sección de Life, donde escribe sobre moda, belleza, cultura y estilo de vida.

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