De la gran ovación a Almodóvar a la actuación brillante de Amaia: así fue la presentación de 'Amarga Navidad' en Cannes

Dos meses después de llegar a la gran pantalla, Amarga Navidad ha aterrizado en la Sección Oficial del Festival de Cannes. Con este filme con un marcado carácter autoficcional, Pedro Almodóvar volvía al certamen francés después de seis participaciones por la Palma de Oro, un galardón que aún se le resiste a pesar de ganar el premio a Mejor director por Todo sobre mi madre en 1999.

Almodóvar que se presentó en la alfombra roja con una camisa y corbata amarillas haciendo frente al mal fario que acompaña este color en el mundo de la interpretación, recibió una ovación del público de más de seis minutos, tal y como recogen medios como Variety.

"No sé qué decir. Esto es tan conmovedor que me quedo sin palabras. En todas las proyecciones que he hecho aquí, siempre he encontrado al público tan cálido. Muchísimas gracias. Entrar por esa puerta y sentarme aquí es un sueño hecho realidad. Y lo echaré mucho de menos cuando ya no pueda venir", comentó el manchego al público a modo de agradecimiento tras la proyección.

No obstante, la proyección de la prensa vivió un pequeño incidente. Según el citado medio, la proyección que se llevó a cabo en el teatro Bazin del Palais se tuvo que suspender momentáneamente por emergencia médica a uno de los asistentes.

Según el comunicado enviado por el Festival de Cannes, "la proyección se interrumpió de inmediato y el teatro fue evacuado para permitir la intervención de los servicios de emergencia". "La persona estaba consciente y respondía a los estímulos antes de ser trasladada al hospital para recibir atención médica. Una vez finalizada la intervención, la proyección se reanudó desde el principio de la película", tranquilizan.

Amaia, icono en Cannes

Pero más allá del reparto principal de la cinta de autoficción de Pedro Almodóvar, liderado por Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Milena Smit, Patrick Criado, Vicky Luengo y Quim Guitérrez, fue otro rostro el que acaparó las miradas y los comentarios en redes sociales.

Amaia Romero, quien hace una breve aparición en la cinta haciendo de ella misma e interpretando una canción de Chavela Vargas con lo que "cumplió un sueño", recibió multitud de halagos y comentarios en X. La cantante posó en la alfombra roja junto a Nieves Álvarez y Rossy de Palma con un diseño fruncido en tonos marrones de Vivienne Westwood.

Amaia Romero, Nieves Álvarez y Rossy de Palma en Cannes. Corbis via Getty Images

La de Pamplona no solo recibió comentarios por su estilismo, sino también por su interpretación de una canción clásica del cine de Almodóvar como es el tango de Gardel Volver en la fiesta posterior a la proyección.

Para entonces, Romero cambió su estilismo a un vestido de cuadros y fue presentada por el propio Almodóvar como "una de las grandes estrellas de España" antes de sentarse en el piano a interpretar esta icónica canción y uno de los temas de su último disco, C'est la vie.