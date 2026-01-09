Antonio Tejado niega las acusaciones contra él por el robo en casa de María del Monte y lanza un 'contraataque'

Antonio Tejado mantiene su inocencia y asegura que no tuvo nada que ver con el robo en casa de su tía María del Monte. Así se ha encargado de dejarlo claro su abogado en un escrito de defensa dirigido al juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, encargado del caso que afecta al robo con violencia en el chalé de Ginés de Sevilla de su tía y la pareja de esta.

El escrito, al que tuvo acceso Europa Press, fue presentado el 7 de enero de 2026 y niega que su cliente "haya tenido algún tipo de participación, directa o indirecta, en los hechos relatados por las acusaciones".

Antonio Tejado y su abogado, Fernando Velo. GTRES

Mantiene que Tejado ni recabó, ni suministró información de "de ninguna clase a persona alguna con intención de hacer posible o favorecer la comisión de los hechos enjuiciados. Negamos que a tal fin se restableciera el contacto y se retomara la relación con las víctimas", añade el relato, que fue adelantado por el Diario de Sevilla.

La denuncia del abogado de Antonio Tejado

Por ello, el abogado ha pedido la "libre absolución" de Antonio Tejado en el caso. Pero además ha denunciado que se violaron tres derechos fundamentales de su cliente durante el procedimiento:

La inviolabilidad del domicilio: el abogado de Tejado asegura que la resolución que habilitó la entrada y registro en el domicilio de Tejado "carece de los requisitos legalmente establecidos" y no concurre en "los presupuestos legales habilitantes de la medida".

El secreto de las comunicaciones: el escrito de la defensa mantiene que la resolución que habilita la intervención telefónica, su mantenimiento y su control, así como la colocación de dispositivos electrónicos de captación de comunicaciones orales en lugar cerrado, carece "de los requisitos legalmente establecidos", y no concurre "los presupuestos legales habilitantes de las medidas".

La intimidad personal: el escrito presentado por la defensa sostiene que la resolución que habilita "la colocación de dispositivos técnicos de seguimiento y localización, su mantenimiento y su control" carece de "los requisitos legalmente establecidos", así como que no concurre en "los presupuestos legales habilitantes de la medida".

Antonio Tejado se encuentra investigado junto a otras diez personas por el asalto con violencia al chalé de la pareja formada por María del Monte e Inmaculada Casal. La cantante es tía carnal de Antonio Tejado. La fiscalía pide 30 años de cárcel contra él.

El relato de lo que habría ocurrido en casa de María del Monte la noche de autos

Como detalla EP, según el juez a partir de las investigaciones realizadas por la Guardia Civil, se deduce que sobre las 4:40 horas del 25 de agosto de 2023, los investigados Arseny G., José S.A., Antonio S.R., José Ramón M.M. y Miguel Ángel G.T. "accedieron al interior de la vivienda" habitada por la artista María del Monte "encapuchados con guantes y ropas oscuras asaltando la valla perimetral y la puerta exterior de acceso de la finca por su parte trasera para posteriormente abrir la puerta principal de la vivienda con uso de fuerza".

Antonio Tejado en su llegada al juzgado GTRES

La investigación añade que Antonio Tejado, “concertado con el resto de los involucrados, facilitó la posibilidad al resto de los inculpados de entrar en el inmueble por la puerta trasera sin necesidad de grandes quebrantos a dicha puerta y permitiendo el que fácilmente se pudiera entrar en el interior".

"Una vez en la vivienda, los investigados maniataron y tuvieron retenidos a moradores de la misma, golpeándoles, maltratándoles y amenazándolos de muerte, hasta que la propietaria de la vivienda accedió a abrir la caja fuerte de la misma, de la que los asaltantes se apoderaron de joyas y relojes por un valor inicial aproximado a un millón de euros y 14.500 euros en efectivo, entre otros efectos y enseres que se encontraban en el interior de la vivienda", añadió el juez.

María del Monte e Inmaculada Casal, a su llegada a los juzgados el 16 de febrero de 2024. GTRES

Tanto María del Monte como su mujer y las otras tres personas presentes en la casa esa noche "sufrieron el atraco violento y coactivo con empleo desproporcionado de la fuerza física por parte de los autores, con una situación de gran peligro para la integridad de las victimas y una gran ansiedad y fundado temor en las mismas".

También explica que en los registros domiciliarios de los inculpados fueron intervenidos "efectos propios de los utilizados para la perpetración del hecho en sí, como un pasamontañas, extractor de bombín de cerraduras, walkie talkie, juego de ganzúas, chaquetones falsos del cuerpo nacional de la Policía y la Guardia Civil, dinero en efectivo, rotativo luminoso policial falso, dispositivo GPS tipo baliza para vehículos y en el caso de Miguel Angel G.T., además sustancias estupefacientes consistentes casi en dos kilos de marihuana destinada al trafico de drogas".

Antonio Tejado fue detenido por presunta pertenencia a una banda de atracadores. GTRES

Por su parte, Antonio Tejado negó tener vínculo con los detenidos salvo con Arseny G., presunto líder del grupo criminal y con el que tiene una relación deportiva porque al ser una figura del boxeo le habría pedido que le entrenara.

Con respecto a una presunta llamada telefónica previa de Tejado a Arseny G. antes del asalto, el inculpado habría alegado no recordar el contenido de la conversación a cuenta del tiempo transcurrido, agregando respecto a las llamadas a su tía y dueña de la vivienda, -también antes de los hechos y que la investigación conecta con la confirmación de que la artista estaría en la vivienda y por ende habría alguien que conociese cómo abrir la caja fuerte-; que pretendía entregarle un cachorro que ella le habría encargado.

Lo que contó con el cachorro es que María del Monte la habría pedido la adquisición de un cachorro para su casa, y al obtenerlo quería llevárselo a casa porque llevaba ya días en el domicilio de Antonio Tejado y él se quería ir de vacaciones.