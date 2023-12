Ariane Hoyos, la 'tiktoker' de las curiosidades de viajes: "Funciona mejor un Getafe que un Nueva York"

Ariane Hoyos es una de las jóvenes promesas de las redes sociales y acaba de ser galardonada con el premio revelación en la categoría de Entretenimiento de TikTok. La joven, procedente de Vizcaya, comenzó a compartir algunos vídeos en esta red social hace un par de años. Al principio, bromeando con tratar de convertirse en influencer. Pero, con el tiempo, ha pasado a acumular más de 320.000 seguidores sólo en TikTok.

Ahora, en su perfil comparte sus looks y algunas recetas, pero lo que destaca es su contenido sobre viajes. Especialmente, a algunos de los lugares más recónditos del país, como Peralejos de las Truchas. Y en ellos, aprovecha para contar el origen de algunas de las expresiones más populares del refranero español. O la historia detrás de algunos monumentos, estatuas o, incluso, grafitis.

¿En qué momento una estudiante de Educación Social decide empezar a crear contenido en TikTok?

Al mudarme a Madrid, sentí que ya nadie iba a estar pensando en lo que yo hacía, que era como más anónima y que daba un poco más igual lo que estuviera haciendo. Entonces, empecé a subir vídeos diciendo que quería ser influencer, a la gente le gustaron mucho, y, desde entonces.

¿Y cuándo decidiste empezar a cambiar el tipo de contenido?

Ha sido una progresión que ha sido bastante natural. Porque, al principio, grababa contenido mucho más de andar por casa, no currándome tanto la calidad, ni valorando ese tipo de cosas. Y, luego, como que naturalmente he querido ir poco a poco perfeccionándolo. Entonces, empecé a salir a la calle, a hacerme los guiones de lo que quería contar... y esa fue la progresión. Como el querer ir mejorando poco a poco.

Ahora, ¿en base a qué escoges los lugares en los que grabas?

Pues es que depende. Cuando tengo alguna campaña con alguna marca o algún viaje, aprovechando la ocasión de que me voy a desplazar, ya aprovecho para buscar información sobre el sitio y grabar allí. Esa es una de las opciones, porque la verdad es que tiempo para organizarme viajes por mi cuenta, no tengo mucho. Tengo un calendario un poco de ministra, así que, cuando tengo que desplazarme por trabajo, aprovecho.

Entonces es un poco una lotería, porque muchas veces no soy yo la que lo dirige. Y luego hay otras veces que veo algo en alguna peli o también en redes sociales, y digo, 'mira, yo creo que este sitio podría ser interesante enseñarlo desde mi punto de vista', y lo planeo así.

Y lo mismo te da Nueva York que Getafe, he visto.

(Risas) Sí, totalmente. De hecho, siento como que, a lo mejor es percepción mía, pero que funcionan mejor los contenidos más de aquí. O sea, sitios con los que la gente se siente como más identificada, como Getafe o Fuenlabrada, que un Nueva York.

Por ejemplo, fui este verano de vacaciones a Ámsterdam pensando que a la gente le iba a flipar. Y yo siento que a la gente le gusta más cuando vas a Cuenca.

Cuando recibes alguna crítica, ¿cómo lidias con ella?

Pues intento tener la mente muy fría y pienso '¿cómo tiene que ser esta persona de amargada y de triste con su vida para que le molesten vídeos que yo hago, que son totalmente cero polémicos, cero molestos y que son contenido con el que te puedes sentir a gusto viéndolo, porque no tiene por qué generarte ninguna incomodidad?'.

Yo pienso que de esta persona no aceptaría ni medio consejo, ni me inspiraría en su vida nunca, entonces, tampoco voy a sentirme afectada por sus críticas. Intento verlo como de manera muy racional.

¿Y cómo llevas ahora el haberte hecho famosa?

Me gusta, creo que estoy en un nivel totalmente cómodo: hago vida absolutamente normal y, de vez en cuando, me para alguien para decirme que le gusta mucho lo que hago. Entonces, es un nivel totalmente asequible y disfrutable de ser conocida.

Yo el problema que le veo ahora mismo, por ejemplo, que estoy haciendo prácticas como educadora social en un instituto. Ese contraste entre sentir que soy conocida y que algunos chavales me conocen con querer intervenir y ser 100% anónima... Como que hay momentos en mi vida en los que querría que nadie me conociera para vivir más tranquila. Pero está todavía muy bajo control y es disfrutón, por así decirlo. No me molesta.

Y, ahora mismo, más allá de la creación de contenido, ¿qué relación dirías que tienes tú con las redes sociales?

Las uso más de lo que me gustaría, yo creo. Ando demasiado pendiente. Pero bueno, también va a rachas. Por ejemplo, este mes me ha reducido un montón el consumo de horas en redes sociales, porque, con tanto trabajo, literalmente nada más que las he usado para grabar, editar y ver un poquito así de redes.

Pero muy poquito. Entonces, va por rachas. Y yo creo que tengo una relación saludable con las redes pero me gustaría usarlas menos de lo que las uso, la verdad.

Más allá de todo lo que tiene que ver con las redes sociales, has producido un corto.

Sí. En septiembre producimos Isma, mi chico, y yo un cortometraje que se llama Sacramento. Él lo ha dirigido y yo también soy una de las protagonistas. Ahora, estamos con toda la fase de postproducción. Ya tenemos el montaje, estamos ya con el sonido. Así que dentro de no mucho habrá más información.

Después del premio, el corto y todo lo que te está sucediendo este año, ¿qué balance haces de este 2023?

Para bien. Encima, como que de lo que más contenta estoy es que el año pasado fue un año como que muy de transición y de crecimiento y estaba muy nerviosa todo el rato. Me costó mucho adaptarme a todos estos cambios. Pero este año es como que ya me he ido acostumbrando. Entonces, pues ya, si tengo un evento, pues no me pongo nerviosa, simplemente pues voy, estoy tranquila ahí, disfruto y tal. Como que ya tengo la capacidad de disfrutar lo que me está pasando, que el año pasado fue como muy de adaptación y fue mucho más estresante, por así decirlo. Ahora ya estoy mucho más contenta.

Y ya de cara a 2024, ¿tienes algún proyecto entre manos?

La verdad es que no, sí que tengo como algunas líneas de contenido que me gustaría empezar a hacer, pero para eso necesito tiempo. Entonces, espero primero terminar ya la carrera por fin y poder dedicarme ya más a la redes 100%. Aunque no sé si tengo que empezar alguna vez, porque siempre me invento cosas nuevas para hacer y, al final, luego, nunca acabo teniendo tiempo. Pero espero poder desarrollar líneas de contenido más distintas, también me gustaría empezar a hacer YouTube. Pero bueno, como que es un proyecto a medio plazo.