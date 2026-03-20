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Así fue el encuentro de Felipe y Letizia con el papa León XIV en El Vaticano: lo que hablaron, la lengua que usaron y los regalos que se hicieron
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Así fue el encuentro de Felipe y Letizia con el papa León XIV en El Vaticano: lo que hablaron, la lengua que usaron y los regalos que se hicieron

El Sumo Pontífice recibió a los reyes de España en la Santa Sede. Seguidamente se trasladaron a Santa María la Mayor para que Felipe VI tomara posesión de un cargo.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
Los reyes Felipe y Letizia y el papa León XIV en una audiencia en El Vaticano
Los reyes Felipe y Letizia y el papa León XIV en una audiencia en El VaticanoSimone Risoluti

Los reyes de España se desplazaron al Vaticano este viernes 20 de marzo de 2026 para ser recibidos por primera vez en audiencia por el papa León XIV, elegido el 8 de mayo de 2025 en el Cónclave realizado tras la muerte del papa Francisco.

Anteriormente habían estado cara a cara con el Santo Padre el 18 de mayo de 2025, cuando le saludaron en la basílica de San Pedro tras finalizar la solemne ceremonia de la misa de inicio de su pontificado. En el caso de la reina, había tenido la oportunidad de verle una vez más posteriormente en octubre de 2025 cuando ambos se vieron en Roma en la ceremonia internacional del Día Mundial de la Alimentación.

Los reyes Felipe y Letizia, acompañados de la Guardia Suiza de camino a su audiencia con el papa León XIV
  Los reyes Felipe y Letizia, acompañados de la Guardia Suiza de camino a su audiencia con el papa León XIVElisabetta Trevisan

Felipe y Letizia aparecieron a las 10:15 horas de este viernes junto al ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, y la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celáa. Accedieron por el Patio de San Dámaso de la Ciudad del Vaticano, donde fueron recibidos con honores por un piquete de la Guardia Suiza.

Se pudo comprobar entonces que Letizia hizo nuevamente uso del privilegio de blanco, un honor que el Vaticano concede a las reinas de monarquías católicas como agradecimiento por haberse mantenido fieles a la Santa Sede sobre todo tras la Reforma protestante. En esta ocasión, la reina apostó por un traje blanco de tweed con tacones beige bajos y prescindió de mantilla o cualquier otro complemento para cubrir su cabeza.

La reina Letizia, este viernes en el Vaticano
  La reina Letizia  con un vestido blanco en su audiencia con León XIV en El VaticanoCorbis via Getty Images

Como señaló el Vaticano en un comunicado, durante su encuentro, los reyes y el papa hablaron "sobre algunas cuestiones de actualidad que conciernen a la situación del país y a la misión de la Iglesia en la sociedad. Se abordaron algunos temas de carácter regional e internacional, destacando la importancia de un compromiso constante en favor de la paz y del fortalecimiento de los principios y valores que constituyen la base de la convivencia internacional".

Y por supuesto también trataron la Visita Apostólica de León XIV a España. El pontífice va a recorrer Madrid, Barcelona y Canarias entre el 6 y el 12 de junio en el que será el cuarto viaje internacional de su reciente pontificado.

Los reyes Felipe y Letizia hablando con el papa León XIV en su audiencia en El Vaticano
  Los reyes Felipe y Letizia hablando con el papa León XIV en su audiencia en El VaticanoSimone Risoluti

Felipe y Letizia pasaron 50 minutos de reunión con el papa, aunque también charlaron con Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, y con el Secretario de la Sección para las Relaciones con los Estados y Organismos Internacionales, Paul Richard Gallagher.

Hubo intercambio de regalos y por supuesto hablaron en español, una lengua que León XIV conoce porque gran parte de su labor pastoral fue llevada a cabo en Perú. 

El papa León XVI con los obsequios regalados por los reyes Felipe y Letizia en su audiencia en El Vaticano
  El papa León XVI con los obsequios regalados por los reyes Felipe y Letizia en su audiencia en El VaticanoSimone Risoluti

Como señala EFE, los reyes obsequiaron a León XIV con un facsímil del libro de horas de Felipe II, una obra del siglo XVI, que está considerado como el manuscrito predilecto del monarca, antepasado directo de Felipe VI, y que se conserva en El Real Monasterio de El Escorial.

Asimismo, también le regalaron una manta de butaca artesanal de lana merina y seda natural realizado por el taller de artesanía textil Ábbate, miembro de la Alianza por la Lana y que tiene un coste de 610 euros. La reina ha apoyado a esta entidad y ha querido así darles un nuevo espaldarazo al llevar al papa un producto artesano nacional que pone en relieve la lana. 

Por otro lado, los reyes se han llevado de parte del Santo Padre un libro sobre el Palacio Apostólico, un relieve en bronce de la Virgen con el niño y el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz.

Felipe VI toma por fin posesión de un cargo honorífico

Finalizada la audiencia, Felipe y Letizia se han desplazado a la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, una de las cuatro basílicas papales junto con las de San Pedro, San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros y en la que está enterrado el papa Francisco, fallecido en abril de 2025.

El motivo de esta visita es que Felipe VI ha tomado posesión de su cargo como protocanónigo de Santa María la Mayor de Roma, un cargo heredado de su padre, Juan Carlos I, debido a que este templo está ligado a la monarquía española desde Felipe IV. Casi 12 años después de convertirse en rey de España, Felipe VI ha podido recibir este honor personalmente.

Guillermo Álvarez Corrales
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Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Sobre qué temas escribo

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Mi trayectoria

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

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