Así fue el encuentro de Felipe y Letizia con el papa León XIV en El Vaticano: lo que hablaron, la lengua que usaron y los regalos que se hicieron

Los reyes Felipe y Letizia y el papa León XIV en una audiencia en El Vaticano

Los reyes de España se desplazaron al Vaticano este viernes 20 de marzo de 2026 para ser recibidos por primera vez en audiencia por el papa León XIV, elegido el 8 de mayo de 2025 en el Cónclave realizado tras la muerte del papa Francisco.

Anteriormente habían estado cara a cara con el Santo Padre el 18 de mayo de 2025, cuando le saludaron en la basílica de San Pedro tras finalizar la solemne ceremonia de la misa de inicio de su pontificado. En el caso de la reina, había tenido la oportunidad de verle una vez más posteriormente en octubre de 2025 cuando ambos se vieron en Roma en la ceremonia internacional del Día Mundial de la Alimentación.

Los reyes Felipe y Letizia, acompañados de la Guardia Suiza de camino a su audiencia con el papa León XIV Elisabetta Trevisan

Felipe y Letizia aparecieron a las 10:15 horas de este viernes junto al ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, y la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celáa. Accedieron por el Patio de San Dámaso de la Ciudad del Vaticano, donde fueron recibidos con honores por un piquete de la Guardia Suiza.

Se pudo comprobar entonces que Letizia hizo nuevamente uso del privilegio de blanco, un honor que el Vaticano concede a las reinas de monarquías católicas como agradecimiento por haberse mantenido fieles a la Santa Sede sobre todo tras la Reforma protestante. En esta ocasión, la reina apostó por un traje blanco de tweed con tacones beige bajos y prescindió de mantilla o cualquier otro complemento para cubrir su cabeza.

La reina Letizia con un vestido blanco en su audiencia con León XIV en El Vaticano Corbis via Getty Images

Como señaló el Vaticano en un comunicado, durante su encuentro, los reyes y el papa hablaron "sobre algunas cuestiones de actualidad que conciernen a la situación del país y a la misión de la Iglesia en la sociedad. Se abordaron algunos temas de carácter regional e internacional, destacando la importancia de un compromiso constante en favor de la paz y del fortalecimiento de los principios y valores que constituyen la base de la convivencia internacional".

Y por supuesto también trataron la Visita Apostólica de León XIV a España. El pontífice va a recorrer Madrid, Barcelona y Canarias entre el 6 y el 12 de junio en el que será el cuarto viaje internacional de su reciente pontificado.

Los reyes Felipe y Letizia hablando con el papa León XIV en su audiencia en El Vaticano Simone Risoluti

Felipe y Letizia pasaron 50 minutos de reunión con el papa, aunque también charlaron con Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, y con el Secretario de la Sección para las Relaciones con los Estados y Organismos Internacionales, Paul Richard Gallagher.

Hubo intercambio de regalos y por supuesto hablaron en español, una lengua que León XIV conoce porque gran parte de su labor pastoral fue llevada a cabo en Perú.

El papa León XVI con los obsequios regalados por los reyes Felipe y Letizia en su audiencia en El Vaticano Simone Risoluti

Como señala EFE, los reyes obsequiaron a León XIV con un facsímil del libro de horas de Felipe II, una obra del siglo XVI, que está considerado como el manuscrito predilecto del monarca, antepasado directo de Felipe VI, y que se conserva en El Real Monasterio de El Escorial.

Asimismo, también le regalaron una manta de butaca artesanal de lana merina y seda natural realizado por el taller de artesanía textil Ábbate, miembro de la Alianza por la Lana y que tiene un coste de 610 euros. La reina ha apoyado a esta entidad y ha querido así darles un nuevo espaldarazo al llevar al papa un producto artesano nacional que pone en relieve la lana.

Por otro lado, los reyes se han llevado de parte del Santo Padre un libro sobre el Palacio Apostólico, un relieve en bronce de la Virgen con el niño y el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz.

Felipe VI toma por fin posesión de un cargo honorífico

Finalizada la audiencia, Felipe y Letizia se han desplazado a la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, una de las cuatro basílicas papales junto con las de San Pedro, San Juan de Letrán y San Pablo Extramuros y en la que está enterrado el papa Francisco, fallecido en abril de 2025.

El motivo de esta visita es que Felipe VI ha tomado posesión de su cargo como protocanónigo de Santa María la Mayor de Roma, un cargo heredado de su padre, Juan Carlos I, debido a que este templo está ligado a la monarquía española desde Felipe IV. Casi 12 años después de convertirse en rey de España, Felipe VI ha podido recibir este honor personalmente.