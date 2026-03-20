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La reina Letizia, más Letizia que nunca en la audiencia con el papa León XIV en el Vaticano
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La reina Letizia, más Letizia que nunca en la audiencia con el papa León XIV en el Vaticano

Los reyes se han desplazado este viernes a Roma para reunirse con el pontífice.

Uxía Prieto
Uxía Prieto
La reina Letizia, este viernes en el Vaticano
La reina Letizia, este viernes en el VaticanoGetty Images

Los reyes Felipe y Letizia se han desplazado este viernes hasta Roma para una audiencia con el papa León XIV en el Vaticano, donde la reina ha vuelto a hacer uso del privilegio del blanco, aunque con algunas diferencias respecto a la última vez que la vimos en San Pedro. 

Habitualmente para este tipo de actos, el protocolo exige que las mujeres vistan de negro, pero la reina de España es una de las pocas mujeres que tienen el privilegio de utilizar el blanco por ser reinas de monarquías históricamente católicas y con lazos con la Santa Sede. En todas sus visitas al Vaticano desde 2014 Letizia se ha acogido a este privilegio y este viernes no iba a ser menos. 

La reina ha apostado por un vestido de tweed de corte midi y manga larga muy similar al diseño fucsia que lució hace unos días en Jaén. Este tejido se ha convertido poco a poco en uno de los favoritos de Letizia, tal y como dejó claro el pasado 12 de octubre apostando por un vestido en verde esmeralda para el desfile militar

La reina Letizia, este viernes en el Vaticano
  La reina Letizia, este viernes en el VaticanoCorbis via Getty Images

La consorte ha combinado el diseño de tweed con unos zapatos en color cámel a juego con su bolso, además de los pendientes de diamantes y perlas australianas que ha lucido en infinidad de ocasiones. 

Sí ha habido una notable diferencia respecto a la última vez que Letizia acudió al Vaticano hace casi un año para la misa del inicio de pontificado de León XVI en la plaza de San Pedro. Entonces, la reina combinó un vestido blanco con una mantilla de encaje que colocó sobre su melena suelta. 

La reina, a su llegada al Vaticano
  La reina, a su llegada al VaticanoCorbis via Getty Images

Letizia ha dejado claro a lo largo de los años que no es demasiado fan de mantillas, peinetas o tocados, pero por protocolo la ceremonia litúrgica requería el uso de esta prenda. Sin embargo, este viernes, al tratarse de una audiencia, era posible prescindir de la mantilla, y así ha preferido hacerlo la reina, dejando su melena al descubierto. 

Es la misma decisión que tomó en junio de 2014, apenas unos días después de que Felipe VI subiera al trono, cuando tuvieron una audiencia con el papa Francisco. En esa ocasión, Letizia lució un traje blanco de chaqueta y de nuevo el pelo suelto. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
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Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

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