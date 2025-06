Bárbara Rey, rotunda, habla así sobre cómo el cine del destape ayudó a la Transición y al colectivo LGTBI+

Europa Press via Getty Images

Bárbara Rey ha vivido muchas vidas en una. Procedente de Totana, en Murcia, a sus 75 años son sus amigos los que se dirigen a ella como Marita y sus padres la llamaron María García García. Ha sido domadora de leones, actriz del destape, presentadora, vedette... Ahora, publica sus memorias, Yo, Bárbara.

En un primer momento, la idea era que este libro no viera la luz hasta después de que ella falleciera. El cambio llegó, tal y como ha contado ella en una entrevista con El País, después de que su hijo, Ángel Cristo, hablara de su vida en televisión. "Ha llegado el momento de que yo cuente mi historia", sentencia al comienzo de la conversación.

Durante la charla, Rey ha hablado de distintos aspectos y etapas de su vida. Una de ellas tiene que ver con su paso por el cine del destape. Es un género que encontró su momento de mayor apogeo en la década de los 70. "No, no me arrepiento", apunta cuando le preguntan si se arrepiente de haber sido partícipe de él.

Más allá del momento de su carrera en el que se encontraba, en el que, según ella, "no era popular, era lo siguiente". "Era la mujer más famosa de este país", señala, antes de contar que, entonces, "salía a la calle con la policía porque si no la gente me comía".

Se plantea la posibilidad de que le hubiera haber hecho otro tipo de películas, "pero jamás he renegado de lo que he hecho". "Además, si lo piensas fríamente, ese cine ayudó a la Transición", considera Bárbara Rey.

"¿Quién se atrevía a hacer una película de lesbianas en el año 77?", se pregunta. Ella habla de Me siento extraña, la cinta que ella y Rocío Dúrcal protagonizaron en el que los personajes de ambas se enamoran.

"En el 77 las lesbianas vivían en las catacumbas y yo ayudé a sacarlas de ahí", considera Rey. Y concluye: "No me puedo arrepentir de eso. Todo lo contrario. Estoy muy orgullosa".

