Berger, la guardameta alemana que ha superado dos veces un cáncer, se mide contra España

La selección española femenina de fútbol, que viene de ser campeona del mundo y de la UEFA Nations League, que tiene cuatro balones de oro en su plantilla y que, sin duda, está en uno de sus mejores momentos, también tiene una kriptonita: la selección alemana,, equipo al que, a día de hoy, no ha conseguido vencer. Y parte de esa kriptonita se personifica en la portera Ann-Katrin Berger, que ya en la pasada edición de los Juegos Olímpicos de París paró un penalti decisivo a Alexia Putellas, llevando a Alemania a conseguir la medalla de bronce.

Quién es Berger y por qué su nombre persigue al espectador en esta Eurocopa

Ann-Katrin Berger, más conocida como Berger a secas, nació un 9 de octubre de 1990 en Göppingen, Baden-Wurtemberg, Alemania. Ahora, a sus 34 años, es una de las caras más conocidas de este europeo que está teniendo lugar en Suiza y no solo por protagonizar una tanda de penaltis que ha dado el pase de Alemania a semifinales, sino por la calma y seguridad que transmite y su distribución en el juego. "Si tienes un buen portero que sepa moverse con los pies, es como tener un jugador más en campo”, afirmaba en una entrevista para The Women's Game.

No se puede obviar tampoco su habilidad y eficacia a la hora de atajar penaltis. “Siempre me he sentido muy segura, con mucha calma porque siento que la presión la tienen las jugadoras, no yo. No oigo nada, ni al público ni a la árbitra, simplemente estoy concentrada […], prefiero confiar en mi instinto, de eso trata el fútbol, de elegir muchas decisiones en segundos, aunque sepa las estadísticas”, señala ella misma en dicha entrevista.

Ann Katrin Berger, en el Birmingham City Ladies, recoge un premio a la mejor jugadora del partido. Tony Marshall - The FA

Quizás ahora el nombre de Berger suene más y más fuerte, pero su camino para llegar hasta aquí no ha sido nada fácil. La cancerbera empezó su vida profesional al debutar con el VfL Sindelfingen en 2009, cuando tenía tan solo 19 años. Un par de años más tarde, en 2011, fichó por el FFC Turbine Potsdam de la Bundesliga Femenina, en el fue la portera titular. Estos primeros años hicieron que varios equipos fuera de las fronteras alemanas se llegasen a fijar en ella, firmando por el Paris Saint-Germain F. C. en junio de 2014, donde jugó un total de 22 encuentros en sus dos temporadas en el club. En junio de 2016 llega al Birmingham City W. F. C. y es en esta etapa cuando se empieza a consolidar como portera referente.

"Yo me sentía igual que siempre, quizás esa sea la parte que más me ha asustado de todo esto" Ann-Katrin Berger en una entrevista para The Women's Game

Fue al principio de su etapa en Inglaterra, por octubre de 2017, cuando fue a visitarla su madre, que le alertó de la hinchazón que tenía Ann-Katrin en el cuello, a la que ella no le había dado ninguna importancia porque se le solían inflamar las anginas a menudo. “Ni siquiera sentí que algo fuese mal. Yo me sentía igual que siempre, quizás eso sea la parte que más me ha asustado de todo esto”, explicaba. Berger no dejó pasar esta señal y decidió acudir al médico para que estudiasen qué podía ser.

Se suele decir que las madres tienen un instinto especial con sus hijas e hijos y quizás gracias a eso ahora la historia de esta guardameta se cuenta diferente. A los días de acudir al médico para que le analizasen ese bulto de su cuello le llegaron los resultados. "Me dijeron que tenía cáncer. En ese momento mi fisio que estaba allí a mi lado empezó a llorar. Lo primero que se me pasó por la cabeza fue preguntar es si me estaba muriendo. Me dijeron que no, que de hecho el porcentaje de muerte para ese tipo de cáncer (cáncer de tiroides) era muy bajo". A partir de ahí a Berger ya solo le importaban dos cosas: poder estar con su familia en Navidad y poder volver a jugar al fútbol.

"(El tumor) estaba muy avanzado y agresivo, lo tenía como desde hacía un año". Ann-Katrin Berger en una entrevista para The Women's Game

La operación llegó en diciembre de ese mismo año, en 2017. "Me tuvieron que operar casi de inmediato porque estaba muy avanzado y agresivo, lo tenía como desde hacía un año". Y desde entonces el fútbol fue su salvavidas. Toda su recuperación la pensó por y para volver al terreno de juego. Y dio en la tecla porque meses más tarde, en febrero de 2018, ya volvía a tener otra vez el balón entre sus guantes. Volvió al terreno de juego en la Women's FA Cup contra el Reading.

No todo el proceso de recuperación fue tan fluido como podría parecer; ella misma reconoce haber pasado por momentos muy duros donde tuvo, prácticamente, que volver a aprender a hacer de cero movimientos típicos. "Había días que pensaba que estaba moviendo el cuello, pero luego me veía en el espejo y no lo movía. Tenía que moverlo con las manos primero porque solo con el cerebro, con mi mente, era incapaz".

Volvió siendo una portera nueva, con más aprendizaje y aspiraciones. A finales de 2018 fue convocada por primera vez con la selección alemana, donde debutó en 2020. En 2019 cambió de equipo y comenzó a jugar con el Chelsea F. C. W. Club, en el que ganó el guante de oro de la WSL en la temporada 2020-21.

Sin duda, empezó a recoger los frutos de tanto esfuerzo y dedicación que había puesto para salir adelante. Pero el destino no siempre es como esperamos. En 2022, tras un reconocimiento médico volvieron, a detectar que los marcadores tumorales había subido algo más de lo normal y empezó un nuevo tratamiento para revertir esa situación. Esta vez no tuvo que pasar por quirófano, bastó solo un tratamiento de radiación.

Ahora todo parece pertenecer ya a un pasado lejano. Berger, que actualmente juega por el Gotham FC de la NWSL en Estados Unidos, ha seguido vistiendo en incontables ocasiones la camiseta de su país.

Si de todo esto la guardameta Ann-Katrin Berger saca algo en claro, es una frase que suele usar su abuela y es que "todo pasa por algo". "De mi lesión salí mucho más fuerte, mucho más consciente de que quería estar en el fútbol. Y no lo sabré, pero lo mismo fue por eso que acabe jugando en la selección", confesaba. Sea como fuere, Berger ha sabido ver esa ventana abierta cuando parecía que solo se le cerraban las puertas.