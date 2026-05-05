Britney Spears evita la cárcel: se declara culpable por conducir bajo los efectos del alcohol

Britney Spears no pasa, de nuevo, por su mejor momento. La cantante de éxitos como Toxic o ...Baby one more time fue detenida y puesta posteriormente en libertad el pasado mes de marzo por conducir bajo los efectos del alcohol en California. Tras esto, la Fiscalía del condado de Ventura presentó una denuncia formal contra la cantante estadounidense por un delito menor por el que se sentó en el l Tribunal Superior de Ventura este lunes 4 de mayo.

La artista, sin embargo, ha evitado la cárcel al declararse, bajo la representación de su abogado, Michael A. Goldstein, culpable de este delito menor, calificando el suceso de "totalmente inexcusable".

"Britney ha dado pasos importantes para implementar un cambio positivo, lo cual se refleja claramente en la decisión del fiscal de distrito del condado de Ventura de reducir los cargos en este caso y desestimar la acusación por conducir bajo los efectos del alcohol", señaló el letrado de la 'princesa del pop'.

La artista entró voluntariamente hace un mes en un centro de rehabilitación, lo que ya se leyó como una declaración de intenciones con vistas a aminorar la sentencia de este juicio. Finalmente, Spears ha sido condenada a 12 meses de libertad condicional, un día de cárcel —que consta como cumplido por su detención policial cuando tuvieron lugar los hechos— y a acudir al psicólogo una vez por semana y al psiquiatra dos veces al mes.

Según indica la revista People, la artista tendrá también que hacer frente a una una multa de 517 dólares [unos 440 euros] y, según Page Six, también tendrá que cumplir con un curso de 30 horas de concienciación para conductores que han conducido bajo los efectos del alcohol.

Asimismo, desde el Tribunal de Ventura se ha advertido al letrado de Spears que si la cantante incurre de nuevo en un delito similar, este pasaría de ser menor a ser grave y que cada vez que consideren que altera el orden público o que sea detenida por su conducción deberá someterse a controles de alcohol y drogas así como un registro de su vehículo.

"Uno de los componentes clave de la disposición de esta mañana fue garantizar que Spears continúe con su régimen de salud mental y abuso de sustancias. Apoyamos totalmente que lo haga", aseguran en Page Six.

Este nuevo altibajo en la trayectoria de Spears, llega cinco años después de que la artista consiguiera su autonomía tras estar desde 2008 bajo la tutela de su padre y sus abogados, quienes gestionaban desde su dinero, su trabajo a la relación con sus hijos.

Esta lucha despertó todo un movimiento entre sus seguidores bajo el hashtag #Freebritney, con la que se quería visibilizar también las consecuencias a nivel de salud mental que había tenido esta limitación en su vida. Spears publicó un libro en 2023, Woman in me, en el que relataba estos episodios y otros tanto de su vida y donde llegó a explicar por qué hacía vídeos bailando semidesnuda en redes sociales.