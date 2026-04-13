Britney Spears ingresa voluntariamente en un centro de rehabilitación

Britney Spears no pasa, de nuevo, por su mejor momento. La cantante ha ingresado voluntariamente en un centro de rehabilitación, así lo ha confirmado su representante a la revista Billboard después de las informaciones publicadas por la web TMZ.

Aunque la revista musical no ha dado detalles sobre los motivos de su ingreso, en TMZ aseguran que se debe a problemas con el abuso de sustancias. "Se da cuenta de que ha tocado fondo", declaró una fuente cercana a la cantante de hits como Toxic.

Este ingreso está estrechamente relacionado con el incidente que tuvo lugar hace un mes en California tras el que Spears fue detenida por conducir supuestamente bajo los efectos del alcohol. "Sabe que, estratégicamente, esto le beneficiará ante el juez, demostrando que se lo toma en serio", señaló a TMZ la mencionada fuente.

Después de que saltase la noticia de su detención por la conducción bajo los efectos del alcohol su representante ha enviado un comunicado a revistas como People en el que señaló que "este fue un incidente desafortunado y completamente inexcusable".

"Britney tomará las medidas correctas y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso para un cambio tan esperado en su vida. Ojalá pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita en estos momentos difíciles", indicó.

No obstante, su representante quiso dejar claro entonces que sus hijos iban a jugar un papel fundamental en este proceso de recuperación. "Sus hijos pasarán tiempo con ella. Sus seres queridos elaborarán un plan, tan necesario, para que alcance el éxito y el bienestar", añadió.

Este nuevo altibajo en la trayectoria de Spears, llega cinco años después de que la artista consiguiera su autonomía tras estar desde 2008 bajo la tutela de su padre y sus abogados, quienes gestionaban desde su dinero, su trabajo a la relación con sus hijos.

Esta lucha despertó todo un movimiento entre sus seguidores bajo el hashtag #Freebritney, con la que se quería visibilizar también las consecuencias a nivel de salud mental que había tenido esta limitación en su vida. Spears publicó un libro en 2023, Woman in me, en la que relataba estos episodios y otros tanto de su vida y donde llegó a explicar por qué hacía vídeos bailando semidesnuda en redes sociales. También vendió hace apenas unas semanas todo su catálogo musical.