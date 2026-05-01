La Fiscalía acusa a Britney Spears por conducir bajo los efectos del alcohol y drogas

La fiscalía de California acusó esta pasada noche a la cantante norteramericana Britney Spears por conducir conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas tras su arresto el pasado marzo, incidente que motivó el ingreso voluntario de la artista en un centro de rehabilitación.

La Fiscalía del condado de Ventura presentó una denuncia formal contra la cantante estadounidense por un delito menor, aunque la acusación no especifica el tipo de sustancias que habría consumido en el momento del incidente, según informó The New York Times.

La 'Princesa del Pop' fue arrestada a principios de marzo por las autoridades de California por supuestamente conducción temeraria bajo los efectos del alcohol. Fue liberada a las pocas horas y llamada a declarar ante un juez el próximo lunes.

Cinco semanas después de su detención, la artista de Baby One More Time ingresó voluntariamente en un centro de rehabilitación para priorizar su bienestar personal tras un episodio calificado por su equipo como inexcusable.

El entorno de la cantante también aseguró que Spears se mostró afectada y arrepentida por lo ocurrido, especialmente por el impacto que la situación pudiera tener en sus hijos.

Spears, que logró poner fin en 2021 a la tutela legal ejercida por su padre, ha mantenido una activa presencia en redes sociales que ha generado preocupación entre sus seguidores.

En octubre de 2025, su exmarido Kevin Federline expresó su preocupación por la artista en unas memorias en las que consideró que era "hora de dar la voz de alarma" sobre su comportamiento.

La cantante ya ingresó brevemente en rehabilitación en 2007 tras protagonizar varios incidentes públicos.

En enero de 2008, en medio de la disputa por la custodia de sus hijos, fue hospitalizada en dos ocasiones brevemente en un centro de tratamientos de salud mental.