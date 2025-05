Bruce Springsteen estalla contra Trump en su regreso a los escenarios: "EEUU está en manos de una administración corrupta y traidora"

Bruce Springsteen inauguró su esperada gira europea este miércoles en Mánchester con un contundente alegato contra el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Antes siquiera de que sonara la primera nota, el artista tomó el micrófono y se dirigió a los miles de asistentes con un mensaje: "Mi hogar, el Estados Unidos que amo, ese país sobre el que he escrito durante décadas, está hoy en manos de una administración corrupta, incompetente y traidora".

El músico de Nueva Jersey, conocido por su activismo y su cercanía con el Partido Demócrata, aprovechó el arranque del concierto para lanzar una llamada a la acción contra el autoritarismo: "Pedimos a todos los que creen en la democracia y en lo mejor de nuestra experiencia estadounidense que alcen sus voces contra el autoritarismo. Dejad que suene la libertad", proclamó, desatando una ovación.

No es la primera vez que el músico realiza un comentario parecido. Además, el nombre de la gira, Land of Hope and Dreams (Tierra de esperanza y sueños), también fue interpretado por muchos como una respuesta directa al discurso del presidente, a quien Springsteen ha acusado en otras ocasiones de "desfigurar el alma del país".