Cara Delevingne confirma su relación con Amber Heard durante la batalla legal con Johnny Depp

El juicio entre Amber Heard y Johnny Depp en 2022 supuso una tormenta mediática en Hollywood y durante los meses que duró el proceso se publicaron todo tipo de rumores sobre el matrimonio de los actores, que fueron constantes desde que Heard pidió el divorcio a su entonces marido en 2016.

Uno de esos rumores fue el supuesto trío que Amber Heard habría mantenido con la modelo Cara Delevingne y el magnate tecnológico Elon Musk. La actriz y Musk habían mantenido una relación entre finales de 2016 tras su ruptura con Depp y hasta principios de 2018, y el fundador de Tesla negó el rumor del trío cuando se publicó.

Amber Heard durante el juicio contra Johnny Depp en mayo de 2022 ELIZABETH FRANTZ via Getty Images

Ahora, la modelo, actriz y cantante Cara Delevingne, que acaba de sacar su nuevo disco, ha confirmado en el podcast de The Louis Theroux que sí tuvo una relación con Heard y los supuestos celos que habría generado en Depp. "Hicimos una película juntas que se llamaba London Fields (2018). Él -Depp- también formaba parte de la película. Creo que estaba bastante loco por los celos. No estaba pasado nada en ese momento. Posteriormente, después de que se divorciaran, supongo que sí pasó", explicó Delevingne.

Después de ser preguntada por Theroux, la modelo explicó con más detalles la naturaleza de su relación con Heard, señalando que fueron "muy cercanas durante un tiempo". "Cuando estaban divorciándose, sí, estuvimos involucradas. Pero ella también estaba con otras personas", comentó Delevingne. "Bueno, con Elon", apuntó Theroux, ante lo que Delevingne afirmó.

Delevingne, en el festival de Cannes Karwai Tang/Getty Images

Desde que la modelo y actriz estuvieron juntas, la vida de ambas ha cambiado de manera radical. Heard vive actualmente en Madrid, donde lleva una vida tranquila lejos de los focos de Hollywood, y no ha vuelto a aparecer en una película.

Por su parte Delevingne está centrada en su carrera en la música y ha dejado atrás sus adicciones después de pasar por rehabilitación. La preocupación sobre la modelo se disparó en 2022, cuando se publicaron unas imágenes de la actriz teniendo un comportamiento errático en el aeropuerto después de volver del festival Burning Man. Delevingne reveló en las últimas semanas en diversas entrevistas que había tenido una convulsión a causa de la cantidad de drogas que había consumido cuando se tomaron esas imágenes.

En el podcast de Theroux explicó que ese no fue su punto más bajo, sino que tocó fondo meses después, cuando sufrió una sobredosis. Al despertarse en el hospital, se dio cuenta de la gravedad de la situación e ingresó en rehabilitación. "Lo que haces pasar a la gente que amas, y ver el dolor en su cara, la vergüenza, eso me da ganas de llorar, y es horrible. Es difícil perdonarse a uno mismo por eso. Fue una de las cosas más dolorosas que me han pasado, así que hacerle eso a otra persona es realmente duro”, detalló Delevingne, que se mantiene sobria desde entonces.