Carlos Alsina pone los puntos sobre las íes a Feijóo por sembrar dudas con "la ley de nietos": "Se empeñan en juntarlo todo"

Alberto Núñez Feijóo ha sembrado dudas sobre el incremento del censo electoral por la denominada "ley de nietos", al alegar en una entrevista en esRadio que "es ingeniería electoral, interés de conseguir nuevos votantes a través de la nacionalidad y el pasaporte".

Ha asegurado, además, que "ninguna cosa de lo que hace Sánchez es por ingenuidad". Además, el líder del PP y jefe de la oposición ha propuesto imitar el modelo italiano y griego en las elecciones generales: dar un "plus de diputados" al partido que gane los comicios para "facilitar la estabilidad".

Durante la mañana de este martes, 30 de junio, la presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, ha conectado con los micrófonos de Más de Uno, de Onda Cero, para comentar las últimas noticias de actualidad con el periodista Carlos Alsina. Con él, entre otros temas como el libro de Santos Cerdá, ha abordado las preocupaciones de Feijóo.

Lo primero que ha comentado es que el PP "incurrió a cierta confusión" cuando se anunció por primera vez la regularización respecto a quién vota y quién no en España. Por eso cree necesario empezar a separar ambas cuestiones, que "no tienen nada que ver una con otra".

La regularización extraordinaria: "Dar papeles a quienes ya trabajan en España, ya viven en España y ya quieren abrirse un camino estable para tener una vida digna. Eso es la regulación. Consiste en dar papeles, permiso de residencia, de trabajo, no derecho a voto en unas elecciones generales".

"Dar papeles a quienes ya trabajan en España, ya viven en España y ya quieren abrirse un camino estable para tener una vida digna. Eso es la regulación. Consiste en dar papeles, permiso de residencia, de trabajo, no derecho a voto en unas elecciones generales". La ley de nietos: "En realidad es la Ley de Memoria Democrática que se aprobó en el 2022 y que abre la posibilidad de que soliciten la nacionalidad española quienes sean hijos o nietos de españoles que tenían la nacionalidad y que la perdieron porque se tuvieron que ir al exilio o porque fueron perseguidos ideológicamente".

"No es una adulteración"

Para Alsina, se produce una paradoja porque "algunos se empeñan en juntarlo todo": "La paradoja que se produce porque un inmigrante al que ahora regularizamos en España y le demos permiso de residencia y de trabajo no va a poder votar en unas elecciones generales.

Antes de cortar el paso a Alsina, el presentador ha querido abordar la cuestión de la "adulteración del censo electoral" que dejan caer los populares: "No es que se adultere el censo electoral, lo que pasa es que se añaden nacionales españoles al censo electoral, pero no es una adulteración".

"El PP no debería ir a las consecuencias, sino a si está de acuerdo o no" Carlos Alsina, sobre la ley de nieto

"En todo el debate será si los descendientes, nietos de españoles a los que se le sprivó de su nacionalidad, tienen derecho o no a recuperarla. El Parlamento español dijo que sí, por eso está en vigor la ley, pero no se adultera el censo, simplemente se incorporan más españoles con los mismos derechos", ha defendido.

Sobre la ingeniería electoral que alienta el PP, sentencia: "No recuerdo que en el debate parlamentario de la Ley de Memoria Democrática pusiera el foco en este asunto precisamente, recuerdo que hablamos todos mucho. El PP no debería ir a las consecuencias, sino a si está de acuerdo o no en que los descendientes de españolas a los que se privó de su nacionalidad, siendo españoles, tienen derecho a tenerla o no".