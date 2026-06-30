El Parlamento andaluz rechaza la investidura de Moreno y PP y Vox apuran 48 horas para cerrar un acuerdo

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, no ha logrado este martes la mayoría absoluta necesaria para ser investido en primera votación. Todos los grupos de la oposición han votado en contra de su candidatura, por lo que ahora se abre un plazo de 48 horas para una segunda votación en la que le bastará con obtener mayoría simple.

La clave sigue estando en Vox. El partido de Santiago Abascal mantiene abiertas las negociaciones con el PP para alcanzar un acuerdo de legislatura, aunque ha dejado claro que no facilitará gratuitamente un gobierno en solitario de los populares.

Su objetivo es lograr un compromiso político por escrito que incluya medidas concretas y un calendario de cumplimiento.

Vox eleva sus exigencias al PP

Durante el debate de investidura, el portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, reclamó que el futuro Ejecutivo asuma planteamientos similares a los pactados en otras comunidades autónomas donde ambas formaciones gobiernan conjuntamente o mantienen acuerdos parlamentarios.

Entre esas exigencias figura la denominada "prioridad nacional", una expresión utilizada por Vox en materia migratoria, así como el rechazo a lo que denomina "fanatismo climático". Gavira insistió en que su formación busca un acuerdo basado en compromisos concretos y no una simple abstención que permita gobernar al PP.

En la segunda votación prevista por el reglamento del Parlamento andaluz, Moreno necesitará únicamente una mayoría simple, por lo que la abstención de parte del grupo parlamentario de Vox sería suficiente para sacar adelante la investidura.

Sin embargo, los de Abascal insisten en que trabajan para votar a favor, siempre que exista un acuerdo satisfactorio.

Acercamiento entre ambos partidos

A pesar de que todavía no existe un pacto cerrado, el debate dejó entrever un acercamiento entre populares y Vox respecto a la jornada anterior.

Fuentes del PP se muestran optimistas y consideran que las posiciones están más próximas que al inicio de las negociaciones. El objetivo de los populares pasa por cerrar el acuerdo durante las próximas 48 horas para que Moreno pueda ser investido y tomar posesión del cargo cuanto antes.

Durante su intervención, el presidente andaluz en funciones evitó asumir expresamente algunas de las expresiones utilizadas por Vox, aunque sí vinculó el debate sobre inmigración con cuestiones como la inseguridad o el narcotráfico, un enfoque que fue interpretado como un gesto hacia la formación de Abascal.

Un acuerdo todavía pendiente

Tras varios años marcados por enfrentamientos políticos entre ambas formaciones, PP y Vox han rebajado el tono durante las negociaciones con el objetivo de alcanzar un entendimiento que permita poner en marcha la nueva legislatura.

No obstante, la incertidumbre sigue presente. Vox ya ha demostrado en anteriores ocasiones que suele mantener la incógnita sobre el sentido de su voto hasta el último momento, incluso en decisiones tan relevantes como la aprobación de los presupuestos autonómicos.