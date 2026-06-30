Un pueblo alavés de 1.147 habitantes se convierte en el plató de Disney para su próxima película: levantan una torre de 30 metros junto a una cascada

La tranquilidad habitual de Valdegovía, un municipio alavés de apenas 1.147 habitantes, ha dado paso a un inusual ir y venir de camiones, grúas y operarios. El motivo es el rodaje de la versión de acción real de Enredados, el clásico de Disney inspirado en Rapunzel, que convertirá durante varias semanas este rincón de Álava en uno de los principales escenarios de una de las grandes apuestas cinematográficas del estudio.

El elemento que más llama la atención es una enorme torre de más de 30 metros de altura levantada junto a una cascada en la campa de San Martín de Valparaíso, un paisaje muy frecuentado por senderistas y aficionados a la escalada que permanecerá cerrado al público hasta septiembre para garantizar la confidencialidad de la producción.

Una torre en plena naturaleza



La estructura recrea la icónica torre donde vive Rapunzel al comienzo de la historia. Situada frente a un espectacular entorno natural con una cascada como telón de fondo, reproduce una de las escenas más recordadas de la película animada estrenada en 2010.

Según las primeras informaciones, en parte mostradas en exclusiva por El Correo, la construcción levantada en Álava no incluirá la característica cúpula azul del edificio original, ya que esa parte será recreada posteriormente mediante efectos digitales o en un plató.

Mientras tanto, una gran grúa telescópica continúa trabajando sobre la estructura, rodeada por montadores, técnicos y maquinaria que preparan el escenario para el inicio del rodaje previsto durante el mes de agosto.

Accesos cerrados y máxima confidencialidad



El dispositivo de seguridad desplegado por Disney es visible desde la entrada al paraje. El acceso a la rampa permanece restringido mediante vallas y vigilancia privada para evitar que trasciendan imágenes o detalles del rodaje.

En distintos puntos del municipio pueden verse carteles que advierten de la prohibición de acceder o escalar en la zona. Los avisos aparecen en castellano, euskera, inglés y francés, indicando que únicamente pueden entrar residentes y vehículos autorizados.

Solo los camiones, furgonetas y tractores vinculados a la producción circulan por el camino que conduce hasta el escenario natural.

El pueblo espera el impacto económico del rodaje



Aunque el desembarco de Disney ya se nota en Valdegovía, los comerciantes esperan que el verdadero movimiento llegue cuando comiencen las grabaciones.

En el restaurante Gobea, el único establecimiento hostelero del pueblo, los trabajadores de la producción ya se dejan ver para desayunar o comer el menú del día, aunque todavía sin grandes aglomeraciones.

Nora, responsable del restaurante, explica que los vecinos siguen con interés la llegada de Disney, aunque también reconoce que el cierre de la zona ha reducido la afluencia habitual de escaladores y excursionistas. "Se empieza a notar que viene gente. En el pueblo, los vecinos están contentos y se habla de la película, pero hay muchos escaladores que han dejado de venir", comenta en El Correo.

La hostelera confía en que agosto marque un antes y un después para el negocio. "Ojalá tengamos que contratar a alguien", afirma entre risas.

Michael Gracey dirigirá la nueva versión de Enredados



La adaptación de acción real estará dirigida por Michael Gracey, conocido por dirigir El Gran Showman. La protagonista será Teagan Croft, conocida por interpretar a Raven en la serie Titans, mientras que Milo Manheim dará vida al carismático ladrón Flynn.

Además de Álava, el rodaje también utilizará localizaciones en Girona, Tarragona y Alicante, teniendo como principal base de operaciones la Ciudad de la Luz.

Una producción con un presupuesto millonario



Aunque Disney no ha desvelado la inversión destinada a esta nueva adaptación, las cifras de producciones anteriores permiten hacerse una idea de su magnitud.

La versión animada de Enredados contó con un presupuesto cercano a los 260 millones de dólares, mientras que la reciente adaptación en imagen real de Blancanieves superó los 270 millones.

Con estos antecedentes, la llegada del estudio a Valdegovía no solo supone una transformación temporal del paisaje, sino también una oportunidad para situar este pequeño municipio alavés en el escaparate internacional gracias a una de las producciones cinematográficas más ambiciosas de Disney.