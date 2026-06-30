Roberto Brasero pronostica cómo será el mes de julio y habla de una posible nueva ola de calor: "Lo iremos viendo"

Junio se despide con temperaturas anormalmente altas y dejando atrás la primera ola de calor del verano. Con la llegada del mes de julio, la sensación térmica ira in crescendo, llegando a su culmen este fin de semana.

Así lo ha avanzado Roberto Brasero, periodista de Antena 3 y hombre del tiempo, en las redes de El tiempo en Antena 3 Noticias. Sobre las temperaturas, ha dicho que quizá "volverán a ser excepcionales". Pese al respiro que dará el calor en el norte, en la mayor parte del país hará estragos.

"El viernes vuelven a subir y para el fin de semana otra vez estamos viendo esas temperaturas excepcionales, más elevadas de las que corresponden... ¿quizá de ola de calor? Eso ya lo iremos viendo", ha contado Brasero.

El periodista de Antena 3 deja así la puerta a un nuevo ciclo de calor intenso de cara a los próximos días como el que se vivió recientemente en España, pero también en países del resto de Europa. En Francia, por ejemplo, se superaron en muchos puntos los 40 grados.

¿Cómo protegernos de una ola de calor?

Las olas de calor ya no son episodios excepcionales: se han convertido en fenómenos recurrentes que ponen a prueba la resistencia del cuerpo humano y la capacidad de adaptación de las ciudades.

Ante este escenario, protegerse no es solo una cuestión de confort, sino de salud pública. Las altas temperaturas pueden desencadenar golpes de calor, deshidratación o agravar enfermedades crónicas, especialmente en niños, mayores y personas con patologías previas.

La primera línea de defensa pasa por la hidratación. Beber agua de forma constante, incluso sin sensación de sed, es fundamental para mantener el equilibrio del organismo. Los expertos recomiendan evitar bebidas alcohólicas o con alto contenido en azúcar, ya que favorecen la pérdida de líquidos.

En paralelo, conviene apostar por comidas ligeras, como frutas, verduras y platos fríos, que faciliten la digestión y aporten agua adicional al cuerpo. En el exterior, la clave está en minimizar la exposición al sol durante las horas centrales del día, generalmente entre el mediodía y las seis de la tarde.

Si no queda más remedio que salir, se recomienda usar ropa ligera, de colores claros y tejidos transpirables, así como proteger la cabeza con gorra o sombrero y utilizar protección solar. La sombra se convierte entonces en un aliado imprescindible, al igual que las pausas frecuentes para descansar y refrescarse.