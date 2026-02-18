Chenoa desmiente su reconciliación con su exmarido, Miguel Sánchez Encinas, y revela por qué no está interesada en el amor

Muy a su pesar, la vida sentimental de Chenoa siempre ha generado interés en los medios. Atrás quedaron relaciones pasadas con David Bisbal y Álex González, pero también con Miguel Sánchez Encinas, el hombre con el que pasó por el altar en 2022 tras haber aplazado su boda por la pandemia.

Parecía que la cantante había encontrado al amor de su vida, pero no. Poco más de un año después de su enlace anunciaron su separación. Se dijo que habría reconciliación, pero el tiempo pasaba y no era así.

Chenoa y Miguel Sánchez Encinas, en una imagen de archivo. Berzane NasserGTRES

La sorpresa llegó cuando Lecturas publicó que la cantante y el médico se habían dado otra oportunidad. Ambos tienen amigos comunes, como Frank Blanco, en cuyo cumpleaños se vieron, y parecía que poco a poco había vuelto la chispa. Pero nada de nada.

Chenoa niega tener pareja

Chenoa fue preguntada por un reportero sobre este asunto. Cuando le dijo que estaba de nuevo enamorada e ilusionada, ella fue tajante al respecto: "Nada que ver. No, no, no, ni ganas. Mentira, no estoy enamorada. Ya sabéis que no", expresó en declaraciones recogidas por ¡Hola!.

Chenoa, el pasado verano en la presentación del programa 'Dog House' GTRES

El reportero comentó entonces que si estaba liada con el trabajo, ante lo que la presentadora dijo que efectivamente, lo que le dejaba sin tiempo para tener una relación: "Trabajo tengo mucho, entonces no tengo tiempo de lo otro". Así que con tanto trabajo como cantante y también como presentadora, Chenoa no se plantea hoy por hoy tener un noviazgo.

Además, el citado medio señala que fuentes cercanas a la artista desmienten la reconciliación y aseguran que hace mucho tiempo que no tiene contacto con Miguel Sánchez Encinas. Una cosa es coincidir con amigos comunes y tener un trato cordial, y otra que haya reconciliación.