Preguntan a Sánchez por su saludo "frío" con Felipe González: su reacción dará minutos en los telediarios de España

Pedro Sánchez está en Nueva Delhi (La India) donde participa en una cumbre sobre Inteligencia Artificial y donde tendrá una serie de reuniones, entre ellas un encuentro con el primer ministro indio, Narendra Modi.

Allí, los medios le han preguntado por el frío saludo que tuvo este martes con Felipe González durante el acto institucional que ha conmemora la Constitución de 1978 en el Congreso de los Diputados.

Todo después de que hace unos días, en los Desayunos del Ateneo, el expresidente Felipe González dijese que iba a votar en blanco y no al PSOE de Pedro Sánchez, al que afeó sus pactos con Bildu.

Sobre el saludo, Sánchez ha dicho: "¿Pero frío por qué?". "Bueno, corto. Un saludo corto", ha apostillado el periodista. "Es que no sé saludo frío. No sé, es que algunas veces se dan por hechos saludos fríos o no fríos... saludos normal, como se dan las personas".

"Bueno, estábamos en una fila, tampoco...", ha añadido el presidente.