Sánchez, sobre la presunta agresión sexual del exjefe de la Policía: "Hemos reaccionado con empatía hacia la víctima, con coherencia y con contundencia"

El presidente del Gobierno ve acertada la actuación de Marlaska y pide al PP que también dé "veracidad" a la denuncia de la exedil de Móstoles contra el alcalde. 

Javier Escartín
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (c), inaugura un mural hispano-indio de arte callejero del artista español Suso33, en el distrito Lodhi de Nueva Delhi

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido que la respuesta del Ejecutivo a la denuncia por agresión sexual contra el ya exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha sido de "empatía" hacia la víctima, además de "coherente" y "contundente". 

"Las acusaciones son muy graves. El Gobierno ha manifestado su apoyo a la víctima y se ha retirado de su responsabilidad al anterior DAO. Ahora, que la investigación se lleve hasta el final con todas las consecuencias", ha dicho Sánchez.

En una rueda de prensa durante su visita a la India para participar en una cumbre sobre Inteligencia Artificial y para mantener una serie de reuniones, entre ellas con el primer ministro indio, Narendra Modi, Sánchez "ha agradecido" con ironía a la oposición que ahora sí den veracidad al testimonio de la víctima dado que no han hecho lo mismo con casos en los que están implicados miembros del PP. "Pedimos que Feijóo haga lo mismo con respecto a la denuncia contra el alcalde de Móstoles", ha señalado. 

En ese aspecto, Sánchez ha defendido la acción del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en lo relativo a la denuncia por agresión sexual contra el DAO. "Si Interior no hubiera actuado con contundencia, pediría responsabilidades. Sería bueno que aquellos que exigen eso a Marlaska se lo apliquen a sí mismos. Porque en Móstoles no se ha dado crédito al testimonio de la víctima. Así que no vamos a aceptar lecciones de quienes, cuando tienen estos casos, no hacen nada. O que lo que hacen es encubrir al agresor y estigmatizar a la víctima", ha dicho. 

El director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, presentó es martes su dimisión después de que el Tribunal de Instancia de Madrid  admitiera a trámite una querella contra él por presuntos delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos.

La presunta víctima es una inspectora de la Policía Nacional. Según el relato de los hechos que expone su abogado, la agente —que había mantenido una relación afectiva con el DAO— fue conducida a su “vivienda oficial propiedad del Ministerio del Interior”, donde el querellado la agredió sexualmente.

La denunciante asegura que, posteriormente, sufrió una “campaña de acoso” y de “presión” para que no denunciara. En esta campaña participó supuestamente el comisario Óscar San Juan, que también ha sido ya relevado de sus funciones.

