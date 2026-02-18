Mark Zuckerberg testifica en un juicio histórico sobre la adicción a las redes sociales: todas las claves

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, testificando durante la audiencia del Comité Judicial del Senado titulada "Big Tech y la crisis de explotación sexual infantil en línea", el 31 de enero de 2024.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta y fundador de Facebook, testifica este miércoles en uno de esos juicios a los que se pone la etiqueta de históricos, por tratar sobre la adicción a las redes sociales.

Todo parte de la acusación de una joven de 20 años, bajo las iniciales K.G.M, a Instagram y YouTube por haber perjudicado su salud mental debido a su diseño adictivo. Y precisamente sobre ese aspecto tendrá que responder Zuckerberg.

Estas son las principales claves sobre este juicio y qué se espera de su comparecencia:

Adicción desde los 10 años

El juicio, que se espera que dure un mes y medio, encara su segunda semana con la presencia de Zuckerberg en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

En concreto, la demandante acusa a Meta (dueña de Instagram) y Google (a quien pertenece YouTube) de crearle adicción a las redes sociales desde que tenía 10 años, por la que sufrió depresión, ansiedad, pensamientos suicidas y problemas de autoestima.

El abogado de Meta ha argumentado que fue la "difícil" vida familiar de K.G.M la que causó sus problemas de salud mental.

La sentencia de este juicio, recuerda EFE, podría servir de precedente para la resolución de alrededor de 1.500 demandas similares contra empresas de redes sociales en Estados Unidos.

Qué pasa con otras redes sociales

K.G.M. también puso demandas contra Snapchat y TikTok. Sin embargo, hace un mes se llegó a acuerdos extrajudiciales con ambas, por lo que no se ha llegado a juicio.

Anteriores tragos de Zuckerberg

En 2024, Mark Zuckerberg pidió perdón a los padres de víctimas de abuso infantil en redes sociales. Lo hizo en una audiencia en el Senado de Estados Unidos, en la que también testificaron directivos de más redes sociales para analizar qué acciones llevan a cabo para detener el abuso sexual infantil en sus plataformas. "La sala estaba llena de padres con fotos de los hijos que habían perdido", apunta la CNN.

"Siento por todo lo que han pasado", dijo, a la par que defendió que no existía prueba científica que relacione el uso de redes sociales con peor salud mental.

"Si esperamos que estos tipos resuelvan el problema, vamos a morir esperando", afirmó entonces el senador republicano Lindsey Graham. Tras aquello, Meta creó 'cuentas para adolescentes' con restricciones para los menores de edad.

Según la CNN, "varios de los padres que presenciaron esa disculpa en 2024 viajarán desde distintas partes del país con la esperanza de conseguir un asiento en la sala para ver el testimonio de Zuckerberg" de este miércoles.

En 2018 también se vio a Zuckerberg de lo más incómodo en una comparecencia ante el Congreso de EEUU acerca de una filtración masiva de datos, el llamado escándalo de Cambridge Analytica.

"¿Le importaría compartir el nombre del hotel en el que se hospedó anoche?", le preguntó el senador Dick Durbin. "Si usted intercambió mensajes con alguien esta semana, ¿le importaría compartir el nombre de esas personas?", volvió a preguntarle tras el 'no' del magnate tecnológico. Recibió otro no, tras el que el senador espetó: "Creo que de eso trata todo esto. Su derecho a la privacidad, los límites de su derecho a la privacidad y cuánto regala [Facebook] de esa información bajo la premisa de 'conectar a las personas en todo el mundo".

Más frentes judiciales para Meta

La compañía Meta se encuentra inmersa en otro frente judicial, éste en Nuevo México.

Ese estado presentó una demanda en la que alega que las plataformas de Meta proporcionaron "un mercado" para depredadores infantiles.

"Mientras Nuevo México presenta argumentos sensacionalistas, irrelevantes y distractores, nosotros estamos enfocados en demostrar nuestro compromiso con apoyar a los jóvenes”, señaló a la CNN un portavoz de Meta.