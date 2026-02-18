La Comunidad de Madrid aparca su polémica ley universitaria tras el cese del consejero de Educación

El portavoz del Gobierno madrileño, Miguel Ángel García Martín, ha anunciado este miércoles que la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc) no saldrá adelante "tal y como está redactada" ahora y, aunque "trabajar en una nueva ley no está descartado", su "prioridad" se ciñe al diseño de un nuevo modelo de financiación para las universidades públicas.

La decisión se produce después de que, el lunes, la Comunidad anunciara el cese del consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, cuya gestión había estado marcada precisamente por la polémica tramitación de esta ley, que sin haber pasado de la fase de borrador contaba ya con una considerable oposición de la comunidad universitaria.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, García Martín ha dicho que la nueva consejera, Mercedes Zarzalejo, deberá "abordar aquellas reformas normativas, entre ellas una ley de universidades, que puedan ser adecuadas", pero con la "prioridad" de acordar un nuevo modelo de financiación con los rectores de las universidades públicas, sin que sea necesariamente articulado por ley.

"Esperamos que ese modelo, no en mucho tiempo, pueda estar conformado y aprobado con la conformidad de todas y cada una de las seis universidades públicas", ha subrayado García Martín tras insistir, en alusión a la Lesuc, en que "ese texto no va a salir".