Un experto que ha visitado 1.000 hoteles elige uno de Mallorca en su 'top 10' mundial: "Es inmaculado e impresionantemente sofisticado"

Después de dormir en alrededor de mil hoteles por todo el planeta, el periodista de diseño y viajes Mark C. O’Flaherty ha elaborado una lista con los diez establecimientos que más le han impresionado del mundo, tal y como ha compartido en el Daily Mail. Y, entre resorts de lujo en Japón, refugios en la Patagonia o palacios venecianos, hay un nombre español: el hotel Can Ferrereta, en Mallorca.

El experto, que lleva desde finales de los años noventa alojándose en hoteles de todo tipo, seleccionó estos diez lugares tras repasar las experiencias que más le marcaron a lo largo de su carrera. Según explicó, fue "una tarea endiabladamente difícil" elegir solo una decena entre tantos recuerdos.

En esa selección internacional, el establecimiento mallorquín, tal y como cuenta en su artículo, destaca por su diseño y su ambiente. O’Flaherty lo describe como "inmaculado e impresionantemente sofisticado" dentro de un entorno tranquilo en el pueblo de Santanyí, cerca de una de sus playas favoritas de Europa, Cala Llombards.

El hotel, de cinco estrellas y gestionado por una pareja, cuenta con 32 habitaciones y suites, además de spa, restaurante, bar y un jardín central con piscina rodeado de olivos y cipreses. El precio de la habitación doble parte de unas 262 libras por noche (300,35 euros) con desayuno.

Además de este pequeño hueco en Mallorca, la lista del experto incluye alojamientos repartidos por siete países, desde el histórico Gritti Palace en Venecia hasta el Four Seasons Resort Koh Samui o el exclusivo Awasi Patagonia. Ninguno de los elegidos, sin embargo, se encuentra en el Reino Unido.

