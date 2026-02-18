AFE pide a la UEFA una investigación en profundidad por los presuntos insultos racistas a Vinicius

Vinicius y Prestianni en el momento en el que se produjo el supuesto insulto racista

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) envió este miércoles una carta a la UEFA en la que pide que investigue en profundidad los presuntos insultos racistas al jugador brasileño del Real Madrid, Vinicius, por parte del argentino del Benfica, Gianluca Prestianni, e insta al organismo a reforzar los protocolos contra estas situaciones.

Sigue coleando el asunto casi 24 horas después de lo sucedido en el césped del estadio Da Luz de Lisboa. El encuentro, tras este momento en el que Vinicius denunció que Prestianni le había llamado "mono", estuvo parado durante casi diez minutos después de que el árbitro activara el protocolo antiracismo. La escena se produjo con el futbolista del equipo luso tapándose la boca con la camiseta.

Investigación de la UEFA

La UEFA, por su parte, ya ha confirmado que ha designado a un inspector de ética y disciplina para investigarlo. "Los informes oficiales de los partidos disputados anoche están siendo revisados en estos momentos. Cuando se denuncian hechos, se inician procedimientos y, en caso de que estos den lugar a la imposición de sanciones disciplinarias, estas se anuncian en la página web disciplinaria de la UEFA".

Ante esta situación, el sindicato español ha confirmado a EFE el envío de esta misiva a la UEFA, en la que se reclama una investigación en profundidad para tratar de comprobar si el delantero brasileño ha sido objetivo de actitudes racistas, además de pedir que, en el caso de confirmarse, se adopten las medidas disciplinarias correspondientes.

Por otro lado, AFE también pide a la UEFA que refuerce su protocolo ante este tipo de situaciones discriminatorias.

En el Código Disciplinario de la UEFA se prevén diez partidos de sanción y en el artículo 14 del mismo se establece, en su primer punto, que "cualquier entidad o persona sujeta a estas normas que insulte la dignidad humana de una persona o grupo de personas por cualquier motivo, incluyendo el color de piel, la raza, la religión, el origen étnico, el género o la orientación sexual, incurrirá en una suspensión de al menos diez partidos o un período de tiempo específico, o cualquier otra sanción apropiada".

De hecho, el protocolo de la UEFA va un poco más allá en algunos casos concretos, como explica en el siguiente punto. "Si el árbitro suspende el partido por conducta racista y/o discriminatoria, el partido podrá ser declarado perdido".

Se activó el protocolo antiracismo

En el caso concreto de lo sucedido en el Benfica - Real Madrid, el colegiado francés François Letexier aplicó el protocolo poco después de que Vinicius marcara y celebrara con un baile, junto al banderín de córner, el único tanto del partido, en el minuto 49, y denunciara, a continuación, un insulto racista por parte de Prestianni, que se había tapado la boca con la camiseta para decirle algo.

El duelo estuvo detenido durante ocho minutos, después de que Vinicius y otros jugadores del Real Madrid como Kylian Mbappé hicieran amago de abandonar el campo, en medio de las crispación de los jugadores de uno y otro equipo.

El propio futbolista francés también valoró lo sucedido en el campo. "Lo que he visto es muy claro, el número 25 ha dicho cinco veces a Vini que eres un mono", mientras Vinicius aseguró que "los racistas son, ante todo, cobardes" y "necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son".

Gianluca Prestianni, por su parte, negó en redes sociales haber dirigido "insultos racistas" a Vinicius y denunció haber recibido amenazas de los jugadores del Real Madrid.