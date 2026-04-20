Confirmado: la actriz y directora Paz Vega se separa de Orson Salazar, tras 25 años de matrimonio 

Llevamos décadas viéndolos posar en alfombras rojas de dentro y fuera de nuestro país. Eran una de las parejas más estables de nuestro cine y profesionalmente un perfecto tándem representante-artista, pero después de 25 años de historia de amor, Paz Vega y Orson Salazar han puesto fin a su matrimonio.

Nada hacía sospechar que entre ellos las cosas no eran lo ideales que fueron en otros tiempos, pero desde el pasado 1 de abril las reflexiones de la actriz en redes sociales anunciaban que algo se movía en el universo de la protagonista de Lucía y el sexo.

"Qué difícil es asumir lo que has intentado negar tanto tiempo. Darte cuenta que el aire corre en tu contra y que cada día estás más cerca de ese lugar donde reina el olvido y la melancolía de lo que pudo ser... Es duro mirar cara a cara a ese futuro que ya es presente con los ojos vacíos de ilusión por un nuevo amanecer", expresaba sobre esa tristeza que le invade en este momento.

"Me subí al tren equivocado, y cuando quise bajarme ya era tarde, estaba lejos, muy lejos. Y caminar de vuelta lo andado no era una opción. Ya no hay trenes ni caminos que me lleven a donde algún día, siendo niña soñé, pero ya hace mucho que dejé de soñar... y de oír el latido de mi corazón... solo hay ruido y me ahogo en él.. Necesito silencio", escribía con una pena evidente que no pasó desapercibida para amigos y admiradores de la sevillana.

Finalmente, ha sido la revista ¡Hola! la que ha confirmado, a través de la agencia de representación de la actriz, el divorcio de la pareja dejando claro que Paz Vega no hará más declaraciones al respecto. Lo que sí asegura el entorno es que está siendo muy doloroso para ella y que ha encontrado refugio en sus hijos, su hermana y sus amigos. De hecho, este fin de semana, ha disfrutado de tiempo de ocio con su amiga Cayetana Guillén Cuervo.

Pero sobre todo, Paz Vega vive volcada en su trabajo: tiene pendiente el estreno de dos producciones estadounidenses y podría estar trabajando en su próximo proyecto como directora, tras el exitoso debut tras la cámara con Rita, con la que obtuvo la nominación al Goya como Director novel.