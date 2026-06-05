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Antón Losada va a dar donde duele con su respuesta al consejero de Ayuso que dijo que el calor podía servir de inspiración
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Antón Losada va a dar donde duele con su respuesta al consejero de Ayuso que dijo que el calor podía servir de inspiración

"La culpa no es del calor, la culpa es suya, que no sabe hacer su trabajo".

Alfredo Pascual
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Antón Losada en 'Malas lenguas'.
Antón Losada en 'Malas lenguas'.TVE

El politólogo y analista Antón Losada ha respondido al consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, después de que este dijera en la Asamblea de Madrid que el calor en las aulas puede servir hasta de fuente de inspiración para los alumnos.

"Cursé la EGB en un colegio en Murcia y en Murcia, cuando hace calor, hace calor. Aquí estoy y aquí estamos todos y no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Vicente Medina, por ejemplo, escribió en Murcia con muchísimo calor y escribió Cansera", afirmó. Por eso, el consejero recomendó a los presentes que lean el poema para descubrir "cómo el calor, a lo mejor, es fuente también de inspiración".

Además y para completar la intervención aprovechó la ropa de verano que le había puesto a su hija para atacar a la oposición: "Esta mañana, para llevar a mi hija al colegio, ¿saben lo que he hecho? Ponerle un pantalón y una camiseta de manga corta, como hemos hecho toda la vida. ¿Saben lo que ocurre? Que ustedes se ponen al lado de países en los que la libertad de vestimenta no existe y eso no se podría hacer".

Losada, en una intervención con el programa de Malas lenguas, ha contestado al consejero: "Está claro que para él no fue fuente de inspiración el calor entonces, cuando estudiaba en Murcia, y sigue sin ser fuente de inspiración en este momento el calor para este consejero. Siguiendo su lógica, también podríamos decir que hace 100 años los niños que ahora se asan en las escuelas, trabajaban en telares y bajaban a las minas. Y oye, aquí estamos, no ha pasado nada". 

"Sí, sí que pasa, consejero. ¿Sabe lo que pasa? Que usted no está haciendo su trabajo, que es evitar que los niños tengan que estar en las aulas a temperaturas que no son tolerables, que son insalubres y que afectan a su rendimiento. La culpa no es del calor, la culpa es suya, que no sabe hacer su trabajo, que no está haciendo su trabajo", ha sentenciado Losada.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
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Redactor de Virales. Graduado en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización por la UNIR. Realizó las prácticas en el Heraldo de Aragón y la Cadena SER y desde 2019 lleva en El HuffPost, donde escribe sobre temas deportivos y cuenta historias nacidas en redes sociales o en la televisión.

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