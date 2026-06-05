El PP cita a la directora de la Guardia Civil al Senado por sus reuniones con Leire Díez

La comisión de Interior del Senado va a citar a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, a una comparecencia urgente la próxima semana para que dé explicaciones sobre sus reuniones con la exmilitante socialista Leire Díez.

Fuentes del PP han avanzado a EFE que la cita será decidida en una reunión de la mesa de la comisión en su reunión que comenzará a las 13:00 horas de este viernes, un órgano en el que ese partido tiene mayoría suficiente para decidir las comparecencias.