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El PP cita a la directora de la Guardia Civil al Senado por sus reuniones con Leire Díez
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El PP cita a la directora de la Guardia Civil al Senado por sus reuniones con Leire Díez

La idea es que comparezca la próxima semana. 

Redacción HuffPost
Agencias
Mercedes González, durante su entrevista con El HuffPostSERGI GONZÁLEZ

La comisión de Interior del Senado va a citar a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, a una comparecencia urgente la próxima semana para que dé explicaciones sobre sus reuniones con la exmilitante socialista Leire Díez.

Fuentes del PP han avanzado a EFE que la cita será decidida en una reunión de la mesa de la comisión en su reunión que comenzará a las 13:00 horas de este viernes, un órgano en el que ese partido tiene mayoría suficiente para decidir las comparecencias.

Redacción HuffPost
Agencias
el huffpost para Ambar 

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