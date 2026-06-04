Un profesor da la respuesta del día al gobierno de Ayuso tras decir que pasar calor en el colegio puede ser "una fuente de inspiración"

Mariano de Paco, consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, ha encendido las redes sociales por lo que ha dicho sobre pasar calor en los colegios, un tema muy criticado por la oposición del Ejecutivo regional durante la sesión de control del Pleno de la Asamblea.

"Y les puedo asegurar que en Murcia, cuando hace calor, hace calor. Y aquí estoy y aquí estamos todos y no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Vicente Medina, por ejemplo, escribió en Murcia con muchísimo calor y escribió Cansera". Por eso ha recomendado a los presentes que lean el poema para descubrir "cómo el calor, a lo mejor, es fuente también de inspiración".

La ola de reacciones ha sido gigantesca. La gran mayoría ha criticado estas palabras, especialmente por venir de una posición privilegiada como es la de un político. Una de las respuestas más sonadas ha sido la del maestro de Primaria Santi Villa, que le ha dado a De Paco la réplica del día.

"Son un peligro"

"Qué fácil es el argumento de 'toda la vida se hizo así y no pasó nada' para aplicarlo sobre los demás —en este caso menores—", ha expresado en un tuit de la red social X. Y luego añade: "Cuando se trata de su despacho con aire acondicionado, su iPhone... Ahí no molesta la modernidad".

Ha rematado advirtiendo de que "este calor NO es el de toda la vida, son un peligro". El profesor de Secundaria José Ramón Fernández también ha dejado una réplica contundente: "Te están viniendo a decir que si tus hijos pasan calor en un aula pública, que se jodan, y ahora además se cachondean de eso. En serio, ¿qué más necesita cierta gente para darse cuenta de que. no le conviene votar a esta gentuza? ¿Qué más".

También ha contestado el periodista Juan Luis Cano, al que le han bastado dos frases: "Qué vergüenza. Es inadmisible". El economista Julen Bollain ha respondido que "lo dice con traje, corbata y a 21 grados dentro de la Asamblea de Madrid. Hay que tener poca vergüenza".