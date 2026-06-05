Rigoberta Bandini anuncia que está embarazada en mitad de su concierto: "No estoy haciendo sola este show"

Rigoberta Bandini ya llegó al gran público con ese hit a la maternidad y todas las madres que fue Ay, mamá con la que se presentó en el Benidorm Fest 2022 y se alzó como una de las favoritas, pese a la victoria de Chanel.

La actriz y cantante, cuyo nombre real es Paula Ribó, ya era madre de su hijo Nico, nacido en 2020 fruto de su matrimonio con el humorista y miembro del dúo Venga Monjas, Esteban Navarro. Ahora, Bandini ha querido hacer público su segundo embarazo dándole también un protagonismo especial: en mitad de su concierto de este jueves en el festival madrileño de Noches del Botánico, donde ha acudido como parte de su gira de presentación del disco Jesucrista superestar.

Lo hizo en un momento muy especial, después de cantar ese Canciones de amor para ti, una canción de su primer álbum dedicada precisamente a su primer hijo. "No sabía si lo iba a decir o no, pero no estoy sola haciendo este show", dijo mientras se acariciaba la tripa ante los presentes, despertando los aplausos del público.

"Es muy difícil no explicároslo en un concierto tan especial y tan cercano. Siento que sois un poco mi familia madrileña", dijo antes de bromear con que precisamente el embarazo estaba pasándole factura en directo. "Y porque me ahogo y necesito explicároslo para poder ahogarme tranquila, porque no puedo más", dijo entre risas.

La artista aprovechó la ocasión para pedirle al público que la animara "ahora más que nunca": "Decidme que estoy guapa, que lo hago bien, que nosequé, ¿vale?".

Un mensaje para el papa León XIV

Esta no fue la única revelación que hizo la artista desde las tablas del escenario del festival, ubicado en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII dentro de la Universidad Complutense de Madrid, también quiso hacer un guiño a la inminente visita del papa León XIV.

"Ya que está el Papa, a ver si le llega 'Jesucrista', me haría ilusión. Además, él tiene familia en Perú, ¿no? O bueno, ha vivido en Perú mucho tiempo, que yo lo he investigado. Que no me hable en inglés el Papa, que me da mucho palo", dijo tras cantar su tema Abraxas.

La artista no ha ocultado en ningún momento su fe ni su espiritualidad, aunque ha negado abiertamente estar vinculada con el Opus Dei o con movimientos ultraconservadores. "¡Me saco las tetas en todos los conciertos! Soy muy creyente a mi manera. Para mí Dios y la fe tienen mucho que ver con expansión, con no tener límites. Y no al contrario: censura, castigo y corsé. Reivindico la figura de Dios desde la izquierda", señaló en una entrevista con El País.