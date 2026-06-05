Hallan a dos personas muertas por arma de fuego en una vivienda de Málaga

Agentes de la Policía Nacional en las calles de Málaga, en una imagen de archivo.

Un hombre y una mujer han sido hallados muertos por arma de fuego este viernes en una vivienda en la zona norte de la ciudad de Málaga, según han informado fuentes policiales y del servicio de emergencias 112.

El hallazgo de los fallecidos, un hombre de 56 años y una mujer de 51 años, se ha producido sobre las 7:30 horas en un domicilio situado en la calle Guadalimar de la barriada Palma-Palmilla, según añade la Policía Nacional.

El 112 ha recibido el aviso de un ciudadano que alertaba sobre la existencia de dos personas al parecer muertas en una vivienda, por lo que ha movilizado a Policía Nacional y al 061, ha explicado a la agencia EFE un portavoz del servicio de emergencias.

Los efectivos sanitarios, que ya tenían conocimiento del suceso, han confirmado el fallecimiento de ambos.

El grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga se ha hecho cargo de la investigación, que continúa abierta, para tratar de esclarecer las circunstancias del suceso. La Cadena SER sostiene que no se descarta que se trate de un nuevo caso de violencia machista.