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Ismael Serrano lanza esta pregunta al ver a un consejero de Ayuso decir que pasar calor en el colegio puede ser "una fuente de inspiración"
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Ismael Serrano lanza esta pregunta al ver a un consejero de Ayuso decir que pasar calor en el colegio puede ser "una fuente de inspiración"

El autor del bochorno es Mariano de Paco.

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Ismael Serrano, en la premiere de 'En Los Márgenes'.GETTY

Las redes sociales han sido un clamor en las últimas horas después de las polémicas y provocadoras palabras del consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, sobre el calor que pasan los niños en los colegios de la región. 

Con tono chulesco y burlón, de Paco ha dicho: "Y les puedo asegurar que en Murcia, cuando hace calor, hace calor. Y aquí estoy y aquí estamos todos y no pasa absolutamente nada. No pasa nada. Vicente Medina, por ejemplo, escribió en Murcia con muchísimo calor y escribió Cansera".

Por eso ha recomendado a los presentes que lean el poema para descubrir "cómo el calor, a lo mejor, es fuente también de inspiración". Además, De Paco ha explicado entre risas que por la mañana para enviar a su hija al colegio le ha puesto "una camiseta de manga corta y un pantalón corto". 

"¿Saben lo que ocurre? ¿Saben lo que ocurre? ¿Saben lo que ocurre? Que ustedes se ponen habitualmente al lado de países en los que la libertad de vestimenta no existe. Y eso no se podría hacer. Eso no se podría hacer", ha llegado a decir, mezclando churras con merinas.

El cantante Ismael Serrano ha visto el vídeo y no ha podido evitar dejar una pertinente pregunta dirigida al consejero de Isabel Díaz Ayuso: "¿Alguien me puede explicar esta falta de sensibilidad? Con esa sonrisa…". 

La petición de Más Madrid

En referencia a este asunto, Más Madrid registró este miércoles una petición en la Asamblea de Madrid para que los plenos que se celebren en los próximos días no cuenten con el aire acondicionado activado con el propósito es que los diputados autonómicos desempeñen su trabajo en las mismas condiciones de calor que los docentes madrileños.

Además, el periodista Iñaki López, presentador de Más Vale Tarde, tras ver este percal, ha sido claro al definir lo ocurrido: "Los críos en aulas a temperatura de sauna. Pero ellos se descojonan".

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
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Jefe de Virales de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández de Elche, lleva una década en El HuffPost, donde llegó en 2016 para la sección de Tendencias. Ha hecho programas como 'Los vecinos de arriba', podcast en Prisa como 'No es para tanto' y actualmente tiene la sección gastronómica Huffeando con Pablo, con el influencer Cenando con Pablo.

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