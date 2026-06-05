Marlaska sigue defendiendo a la directora de la Guardia Civil y niega presiones a la UCO

El ministro del Interior, Fernando Grande - Marlaska, ha vuelto a mostrar este viernes su apoyo público a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, después de que el sumario de la UCO sobre el 'caso Leire' desvelara que ésta mantuvo, al menos, tres reuniones con la exmilitantes del PSOE, Leire Díez, investigada a su vez por la presunta trama para entorpecer investigaciones contra el PSOE y el Gobierno.

En un 'canutazo' con periodistas tras ofrecer las cifras del dispositivo de seguridad para la inminente visita del papa León XIV a España, Marlaska ha señalado que González le ha dicho que en esas reuniones no se habló de nada relativo al objeto de la trama. "En ningún momento me dijo que tuviera una reunión con Leire donde se hubiera hablado directa o indirectamente de la trama. Si hubiera habido algún tipo mínimo de pruebas sobre alguna conversación relativa a ello, conllevaría otra respuesta. Como no ha sido así, mi confianza en ese sentido es plena", ha dicho.

De hecho, según Marlaska, cuando Leire pidió a González en uno de sus encuentros que recuperara a un comandante implicado en el ‘caso Koldo’, la directora de la Guardia Civil "dio por cerrada la conversación".

"Mientras esos encuentros hayan sido en la forma descrita, y yo no tengo por qué dudarlo, evidentemente no voy a destituirla. Y estoy convencido de que es así por el conocimiento y el trabajo que ha desarrollado (Mercedes González) estos dos años. Su honorabilidad y la no aceptación de ningún tipo de presión están fuera de duda", ha dicho.

Y sobre las deducciones de presunta colaboración que hace la UCO en su informe al respecto de los mensajes interceptados a Leire hablando de González, Marlaska ha pedido que sea la autoridad judicial quien haga las posibles "inferencias".

En ese mismo sumario también se recoge la declaración de un mando de la UCO que acusó al exdirector de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, de pedir no investigar a la familia de Pedro Sánchez. Al respecto, Marlaska ha negado que se haya presionado a la UCO para no investigar asuntos como los del hermano del presidente del Gobierno. "Todas las investigaciones se han desarrollado con toda normalidad. Mi única ocupación es que los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado hayan trabajado con el margen de neutralidad y profesionalidad que se necesita. Y creo que eso nadie lo puede discutir, a diferencia de otros momentos. Ha habido modificaciones y cambios en la estructura de la Guardia Civil por distintas cuestiones, pero ninguno por esas razones", ha señalado.