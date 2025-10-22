Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Dakota Johnson responde como solo ella podía hacerlo cuando le preguntan por su gusto por los 'vestidos desnudos'
La actriz y directora ha lucido en más de una ocasión estos vestidos transparentes o con encaje.

Marina Prats
Marina Prats
Dakota Johnson en un evento el pasado 11 de septiembre.John Nacion

A su paso por las alfombras rojas, Dakota Johnson es de esas actrices que acaparan todas las miradas por sus elecciones a nivel estilístico y, también por los llamativos cambios de look con los que en más de una ocasión ha sorprendido a los medios. La actriz ha lucido en más de una ocasión lo que se conoce como naked dress o vestido desnudo, centrando en ella todas las miradas de las alfombras rojas.

Uno de los outfits más aplaudidos fue el que eligió el pasado mes de septiembre para la alfombra roja de la cena de la Fundación Caring for Women del grupo Kering, cuando optó por un naked dress de Gucci con algunas flores negras salpicadas.

Ahora, en su entrevista de portada para la edición alemana de Vogue, ha respondido ante la pregunta de que si estos "vestidos desnudos podrían ser para algunos 'demasiado sexies". "Realmente no me importa", respondió Johnson, que dejó claro que muchos de esos vestidos son de los más "hermosos" que ha llevado y que se siente "bella" con ellos.

No obstante, ha dejado claro que, más allá del tipo de vestido, no todos son iguales. "A veces esos vestidos me quedan bien, pero también me he probado algunos que no me quedan nada bien. Depende de la forma, el acabado, el color y todo lo demás", ha detallado. 

  Dakota Johnson, a su llegada a la cenaGC Images

Johnson ha dejado claro que en el caso de encontrar uno que le guste y le quede bien no va a dejar de usarlo por el qué dirán. "Así que si encuentro un vestido bonito con el que me siento cómoda, ¡claro que quiero usarlo! Y es divertido llevar un vestido sexy", ha dejado claro.

En esta percepción de su cuerpo y la seguridad que tiene en sí misma para lucir estos vestidos, Johnson ha destacado el papel de su madre, Melanie Griffith. "Mi madre era muy abierta sobre el tema de los cuerpos", ha señalado la actriz de 50 sombras de Grey.

"Nos enseñó a cuidar nuestro cuerpo y amarlo, y que es hermoso. Y creo que eso es muy importante para una niña, porque constantemente nos dicen que no somos nunca lo suficientemente buenas", ha explicado.

