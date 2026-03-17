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De tumbarse en una esterilla de estimulación electromagnética a saltar en una cama elástica: la rutina de mañana de Cindy Crawford
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De tumbarse en una esterilla de estimulación electromagnética a saltar en una cama elástica: la rutina de mañana de Cindy Crawford

El ritual de la modelo ha llamado la atención. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Cindy Crawford, en un evento en enero en California
Cindy Crawford, en un evento en enero en CaliforniaOlivia Wong/Getty Images

Es cada vez más habitual que las celebrities compartan en sus redes sociales las rutinas que siguen para arrancar el día. Habitualmente están alcance de la mayoría de los mortales por el tiempo que emplean en recrearse en el autocuidado y el último vídeo de Cindy Crawford lo demuestra. 

"Revitaliza tu día con esta rutina de mañana", escribe la modelo en su perfil de TikTok e Instagram desgranando los pasos que sigue nada más despertarse cada mañana. Spoiler: nada de ducha, café y al trabajo. 

Crawford se levanta a las seis de la mañana y arranca el día escuchando pasajes de la Biblia y haciéndose un cepillado en seco de las piernas para activar la circulación. A las 6:30, la modelo se aplica varios productos utilizando una gua sha para drenar el rostro y, de nuevo, activar el flujo sanguíneo. 

Así está quince minutos, hasta las 6:45 cuando se tumba en una esterilla de estimulación electromagnética y se coloca un casco LED para el cuero cabelludo. Mientras está recostada, la modelo también utiliza un dispositivo de luz roja para el rostro. Este tipo de herramientas ayudan a prevenir el envejecimiento, aportan luminosidad y mejoran las líneas de expresión.

A las 7 en punto, Crawford está lista para su siguiente paso: tomarse un chupito de vinagre de manzana en ayunas, un remedio popular entre celebrities e influencers para reducir los picos de glucosa sobre el que han advertido los expertos

Aprovechando su gran jardín con vistas al mar, la modelo pasea durante unos minutos descalza con los pies sobre el césped antes de darse un baño en su jacuzzi a las 7:15. Ahí está durante un cuarto de hora, hasta que vuelve a pasear descalza por el jardín observando el amanecer. 

7:40 y Crawford ya está vestida con su ropa de deporte para entrenar. Pero antes, la modelo se prepara un café con colágeno en polvo y repasa sus correos electrónicos en el despacho durante diez minutos. A las ocho empieza a entrenar, estirando, utilizando una máquina para colgarse y saltando en una cama elástica.

Todo eso es un calentamiento de media hora hasta que a las 8:30 llega su instructora de pilates y Crawford puede empezar su entrenamiento del día. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
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Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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