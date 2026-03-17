De tumbarse en una esterilla de estimulación electromagnética a saltar en una cama elástica: la rutina de mañana de Cindy Crawford

Es cada vez más habitual que las celebrities compartan en sus redes sociales las rutinas que siguen para arrancar el día. Habitualmente están alcance de la mayoría de los mortales por el tiempo que emplean en recrearse en el autocuidado y el último vídeo de Cindy Crawford lo demuestra.

"Revitaliza tu día con esta rutina de mañana", escribe la modelo en su perfil de TikTok e Instagram desgranando los pasos que sigue nada más despertarse cada mañana. Spoiler: nada de ducha, café y al trabajo.

Crawford se levanta a las seis de la mañana y arranca el día escuchando pasajes de la Biblia y haciéndose un cepillado en seco de las piernas para activar la circulación. A las 6:30, la modelo se aplica varios productos utilizando una gua sha para drenar el rostro y, de nuevo, activar el flujo sanguíneo.

Así está quince minutos, hasta las 6:45 cuando se tumba en una esterilla de estimulación electromagnética y se coloca un casco LED para el cuero cabelludo. Mientras está recostada, la modelo también utiliza un dispositivo de luz roja para el rostro. Este tipo de herramientas ayudan a prevenir el envejecimiento, aportan luminosidad y mejoran las líneas de expresión.

A las 7 en punto, Crawford está lista para su siguiente paso: tomarse un chupito de vinagre de manzana en ayunas, un remedio popular entre celebrities e influencers para reducir los picos de glucosa sobre el que han advertido los expertos.

Aprovechando su gran jardín con vistas al mar, la modelo pasea durante unos minutos descalza con los pies sobre el césped antes de darse un baño en su jacuzzi a las 7:15. Ahí está durante un cuarto de hora, hasta que vuelve a pasear descalza por el jardín observando el amanecer.

7:40 y Crawford ya está vestida con su ropa de deporte para entrenar. Pero antes, la modelo se prepara un café con colágeno en polvo y repasa sus correos electrónicos en el despacho durante diez minutos. A las ocho empieza a entrenar, estirando, utilizando una máquina para colgarse y saltando en una cama elástica.

Todo eso es un calentamiento de media hora hasta que a las 8:30 llega su instructora de pilates y Crawford puede empezar su entrenamiento del día.