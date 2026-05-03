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Confiscados 984 objetos arqueológicos a un solo "detectorista" aficionado, entre ellos un luis de oro de 1736 y monedas romanas de Trajano y Marco Aurelio
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Confiscados 984 objetos arqueológicos a un solo "detectorista" aficionado, entre ellos un luis de oro de 1736 y monedas romanas de Trajano y Marco Aurelio

Fue multado por posesión de bienes culturales sin justificación de procedencia.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Un hombre busca tesoros con un detector de metalesGetty Images

En plena era de los hobbies digitales y las colecciones que caben en una pantalla, todavía hay quienes buscan en la tierra fragmentos del pasado con sus propias manos. La fascinación por reunir objetos únicos, como monedas, reliquias o piezas antiguas, sigue viva, aunque a veces esa pasión cruza la línea de la legalidad y termina poniendo en riesgo algo mucho más valioso que cualquier colección.

Ese es precisamente el caso que ha salido a la luz en Dijon, donde las autoridades francesas han confiscado 984 objetos arqueológicos a un aficionado “detectorista” que durante años recorrió campos de la región de Côte-d’Or en busca de piezas históricas. Casi 1.000 vestigios de distintas épocas, desde monedas antiguas hasta pequeños objetos cotidianos, acumulados sin control ni registro científico, que ahora han sido recuperados por el Estado.

Entre los hallazgos destacan un luis de oro de Luis XV de 1736, un denario de Trajano, un sestercio de Marco Aurelio, una moneda atribuida a Alejandro Magno, piezas galaicas y hasta una punta de lanza de la Edad de Bronce. Un total de 519 monedas antiguas y 465 objetos diversos, entre ellos plomos de saco, balas de mosquete, hebillas, botones, medallas, anillos, pesas monetarias y una punta de lanza, tal y como recoge el DRAC de Borgoña-Franco Condado.

Una práctica prohibida

Según el Ministerio de Cultura francés, la investigación surgió en otoño de 2024 cuando apareció una pista durante una vigilancia en internet. A partir de ahí, los agentes identificaron a un vecino de Côte-d’Or, lo convocaron en noviembre y él mismo admitió que llevaba cerca de una década buscando monedas y objetos antiguos con un detector, pese a saber que esa práctica estaba prohibida.

Aduanas le atribuyó una infracción por posesión de bienes culturales sin justificación de procedencia y confiscó tanto las piezas como el material de detección. La colección fue entregada el 11 de marzo de 2026 al Centro de conservación y estudio arqueológico de Borgoña, donde podrá ser analizada por especialistas y puesta a disposición de investigadores y estudiantes.

“El individuo sabía que esta actividad estaba prohibida; no tenía documentación que justificara la posesión de estos objetos, lo que derivó en una cuantiosa multa y su incautación”, declaró Jean-Philippe Labattut, director regional de aduanas. Aunque los funcionarios de aduanas suelen gestionar casos de mayor envergadura, a veces de alcance internacional, Labattut calificó esta operación de “extraordinaria, con un valor estimado de varios miles de euros”.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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