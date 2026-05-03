Una corte israelí prorroga dos días la detención de los dos activistas de la Flotilla

Uno de los barcos de la Global Sumud Flotilla, en el puerto de Barcelona.

El Tribunal de Magistrados de Ashkelon, ciudad costera en el sur de Israel, ha prorrogado dos días la detención del activista palestino-español Saif Abukeshek y de su compañero brasileño Thiago Ávila, tal y como ha informado a la agencia Efe Adalah, centro legal que representa a los dos integrantes de la Flotilla Global Sumud.