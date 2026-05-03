Una corte israelí prorroga dos días la detención de los dos activistas de la Flotilla
Adalah, centro legal que representa a los dos integrantes de la Flotilla ha informado sobre la última hora.
El Tribunal de Magistrados de Ashkelon, ciudad costera en el sur de Israel, ha prorrogado dos días la detención del activista palestino-español Saif Abukeshek y de su compañero brasileño Thiago Ávila, tal y como ha informado a la agencia Efe Adalah, centro legal que representa a los dos integrantes de la Flotilla Global Sumud.