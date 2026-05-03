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Una corte israelí prorroga dos días la detención de los dos activistas de la Flotilla
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Una corte israelí prorroga dos días la detención de los dos activistas de la Flotilla

Adalah, centro legal que representa a los dos integrantes de la Flotilla ha informado sobre la última hora.

EFE
GRAFCAT1040. BARCELONA (ESPAÑA), 10/04/2026.-Aspecto de uno de los barcos de la Global Sumud Flotilla, anclados en el Moll d'Espanya del Port de Barcelona antes de su partida hacia Gaza el próximo domingo desde Barcelona. EFE/Marta Pérez
Uno de los barcos de la Global Sumud Flotilla, en el puerto de Barcelona.EFE/Marta Pérez

El Tribunal de Magistrados de Ashkelon, ciudad costera en el sur de Israel, ha prorrogado dos días la detención del activista palestino-español Saif Abukeshek y de su compañero brasileño Thiago Ávila, tal y como ha informado a la agencia Efe Adalah, centro legal que representa a los dos integrantes de la Flotilla Global Sumud.

EFE

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