La UE iba a obligar a las aerolíneas a aceptar dos maletas de mano gratis: las 'low cost' presionan a Bruselas para parar la norma tras la escalada del precio del queroseno por la guerra de Irán

Las aerolíneas comerciales europeas presionan a las autoridades de Bruselas y Londres para que suspendan algunas medidas, entre ellas, la nuevas normas del limite del equipaje. Según informa el diario Expansión, algunos grupos de presión han pedido a los políticos que eliminen estas medidas y algunas otras, como la imposición de regulaciones por el cambio climático.

Tal y como reza la publicación, las empresas argumentan que estos requisitos ya perjudican a las aerolíneas de la Unión Europea y del Reino Unido y que deberían retirarse par ayudarlas a afrontar la subida de casi el doble del precio del combustible para aviones en las últimas semanas, por el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

En declaraciones recogidas por el medio de comunicación, József Váradi, CEO de Wizz Air, asegura que "yo no empecé la guerra en Irán. ¿Por qué tengo que sufrir las consecuencias?". "Los gobiernos deberían eximir a las aerolíneas de las normas que las obligan a pagar compensaciones si la escasez de combustible les impide volar", insiste. En su opinión, "muchas de las normas impuestas al sector tienen una motivación política".

Las pérdidas

Algunas aerolíneas han publicado cuáles han sido sus pérdidas totales desde que comenzó el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Easy Jet, por ejemplo, ha anunciado que registrará pérdidas mayores de lo previsto en premavera, mientra que la alemana Lufthansa ha cancelado hasta 20.000 vuelos. Virgin Atlantic también ha declarado que tendría dificultades para obtener beneficios este año.

"Hemos sido consecuentes en nuestra defensa de la igualdad de condiciones. La crisis ha empeorado y estas son algunas de las medidas que pueden adoptar, incluso de forma temporal, para aliviar la situación", afirmó un alto ejecutivo de una aerolínea, que prefiere mantener el anónimato con Expansión.

Segunda pieza de equipaje de mano

Entre los cambios más llamativos, el Parlamento Europeo está estudiando si se debería permitir a los pasajeros llevar a bordo una segunda pieza de equipaje de mano de mayor tamaño de forma gratuita, además de la pequeña. Aunque algunas aerolíneas, como British Airways, ya lo permiten, las compañías de bajo coste argumentan que esto les obligaría a aumentar los precios de los billetes y crearía problemas para su modelo de negocio.

"Han pasado más de 50 días desde que comenzó este conflicto y la vuelta a la normalidad en el suministro tardará semanas; necesitamos ajustes temporales a las normas de la UE para hacer frente este último desafío", asegura Ourania Georgoutsakou, directora del grupo sectorial Airlines 4 Europe, en conversación con el diario económico. "Suspender temporalmente esta obligación y cuanto antes mejor, contribuirá a aclarar la situación mientras las aerolíneas se adaptan lo mejor que pueden a este nuevo y complejo panorama".